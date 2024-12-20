افتتاح سوق اليوم الواحد بمنطقة المستقبل بالإسماعيلية لتوفير السلع بأسعار تنافسية

افتتح اليوم الجمعة، اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، برفقة شيماء عمر، وكيل وزارة التموين بمحافظة الإسماعيلية، (سوق اليوم الواحد) بمنطقة المستقبل.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار تنافسية.

جاء الافتتاح تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، بتعميم مبادرة سوق اليوم الواحد في جميع محافظات الجمهورية، حيث تهدف المبادرة إلى تقديم خدمات متكاملة للمواطنين من خلال عرض السلع والمنتجات بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى دعم المنتجين المحليين وتشجيعهم على عرض منتجاتهم في هذه الأسواق.

وأكد اللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، خلال الافتتاح، أن هذه المبادرة تأتي في إطار خطة الدولة لدعم المواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم من خلال توفير السلع بأسعار مناسبة ، وأوضح المحافظ أن السوق يعرض مجموعة متنوعة من السلع الغذائية والخضروات والفواكه واللحوم والدواجن بأسعار تنافسية تصل تخفيضاتها إلى 30%.

وأضاف المحافظ أن تنظيم مثل هذه الأسواق يهدف إلى دعم المنتجين المحليين وتقليل الحلقات الوسيطة التي ترفع الأسعار، ما يعزز القدرة الشرائية للمواطنين، كما أعلن عن توفير خطوط مواصلات مجانية ومخفضة لنقل المواطنين من مناطق الإسماعيلية المختلفة إلى مقر السوق بمنطقة المستقبل، في خطوة تهدف لتسهيل وصول المواطنين للاستفادة من السلع المعروضة.

وأشارت شيماء عمر وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية إلى أن سوق اليوم الواحد يعد نموذجًا يُحتذى به في دعم المواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية، مع خطة لاستمرار تنظيمه بشكل دوري في مختلف المناطق، خاصة النائية منها، لضمان وصول الخدمات إلى أكبر عدد من المواطنين ،مشيرة إلي ان السوق شهدإقبالًا كبيرًا منذ الساعات الأولى ،من المواطنين الذين عبروا عن رضاهم بالمبادرة التي توفر لهم احتياجاتهم اليومية بأسعار مناسبة وجودة عالية مقارنة بالأسواق التقليدية.

وتواصل وزارة التموين متابعة تنفيذ المبادرة على مستوى الجمهورية لضمان تحقيق أهدافها المتمثلة في تعزيز الأمن الغذائي وتخفيف العبء عن الأسر الأكثر احتياجًا .