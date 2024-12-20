قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مشاجرة وطبنجة وتصالح.. تفاصيل خناقة لاعب الأهلي وصاحب مصنع بالعجوزة
تصعيد جديد.. الأطباء تدعو إلى «عمومية طارئة» بشأن المسؤولية الطبية
حالة الطقس في مصر.. تحسن نسبي وتوقعات بسقوط أمطار خفيفة
البنك الأهلي يتغلب على مودرن سبورت بهدف نظيف بالدوري الممتاز
مات بالحرم المكي.. وزير الأوقاف ينعى الشيخ أحمد عبده الباز: كان مثالًا يُحتذى به
تعرف على موعد عودة علي معلول لتدريبات الأهلي
الجونة يحقق أول فوز بالدوري على حساب إنبي بهدف نظيف
علاج مش وقاية.. لقاح روسيا المضاد للسرطان بين الشك واليقين
بعد انعقاد قمة الدول الثماني | هكذا تساهم في تعزيز التعاون وتشارك الخبرات
فايننشال تايمز: ترامب يريد من أوروبا زيادة الإنفاق الدفاعي للناتو إلى 5%
استمرار السحب على سيناء والسواحل .. وتحذيرات من صقيع قادم | الطقس
لاعب مفاجأة .. صفقة سوبر على أعتاب الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اقتصاد

افتتاح سوق اليوم الواحد بمنطقة المستقبل بالإسماعيلية لتوفير السلع بأسعار تنافسية

سوق اليوم الواحد
سوق اليوم الواحد
محمد صبيح
×

افتتح اليوم الجمعة، اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، برفقة شيماء عمر، وكيل وزارة التموين بمحافظة الإسماعيلية، (سوق اليوم الواحد) بمنطقة المستقبل.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار تنافسية. 

جاء الافتتاح تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، بتعميم مبادرة سوق اليوم الواحد في جميع محافظات الجمهورية، حيث تهدف المبادرة إلى تقديم خدمات متكاملة للمواطنين من خلال عرض السلع والمنتجات بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى دعم المنتجين المحليين وتشجيعهم على عرض منتجاتهم في هذه الأسواق.

وأكد اللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، خلال الافتتاح، أن هذه المبادرة تأتي في إطار خطة الدولة لدعم المواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم من خلال توفير السلع بأسعار مناسبة ، وأوضح المحافظ أن السوق يعرض مجموعة متنوعة من السلع الغذائية والخضروات والفواكه واللحوم والدواجن بأسعار تنافسية تصل تخفيضاتها إلى 30%.

وأضاف المحافظ أن تنظيم مثل هذه الأسواق يهدف إلى دعم المنتجين المحليين وتقليل الحلقات الوسيطة التي ترفع الأسعار، ما يعزز القدرة الشرائية للمواطنين، كما أعلن عن توفير خطوط مواصلات مجانية ومخفضة لنقل المواطنين من مناطق الإسماعيلية المختلفة إلى مقر السوق بمنطقة المستقبل، في خطوة تهدف لتسهيل وصول المواطنين للاستفادة من السلع المعروضة.

وأشارت شيماء عمر وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية إلى أن سوق اليوم الواحد يعد نموذجًا يُحتذى به في دعم المواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية، مع خطة لاستمرار تنظيمه بشكل دوري في مختلف المناطق، خاصة النائية منها، لضمان وصول الخدمات إلى أكبر عدد من المواطنين ،مشيرة إلي ان السوق شهدإقبالًا كبيرًا منذ الساعات الأولى ،من المواطنين الذين عبروا عن رضاهم بالمبادرة التي توفر لهم احتياجاتهم اليومية بأسعار مناسبة وجودة عالية مقارنة بالأسواق التقليدية.

وتواصل وزارة التموين متابعة تنفيذ المبادرة على مستوى الجمهورية لضمان تحقيق أهدافها المتمثلة في تعزيز الأمن الغذائي وتخفيف العبء عن الأسر الأكثر احتياجًا .

محافظ الإسماعيلية وزارة التموين السلع الأساسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف مرتبات يناير

المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2025

فراخ وبيض

هبوط مفاجئ.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الجمعة 20-12-2024

الأرصاد الجوية

أمطار غزيرة وصقيع.. تحذير عاجل للمواطنين من حالة الجو

هيثم شاكر

تطورات الحالة الصحية لـ هيثم شاكر

وزيرة التنمية المحلية

بالأسماء ..وزيرة التنمية المحلية تكشف تفاصيل حركة تنقلات المحليات الجديدة

ضحايا الحادث الأليم بالغربية

أهالي قرية الرجدية بالغربية يشيعون جثامين 4 شباب ضحايا بيارة شبين الكوم| صور

الدعم النقدي

هتاخد فلوس بدل العيش.. مفاجآت بشأن الخبز المدعم وشرط الحكومة للتحول للدعم النقدي

اجازة نصف العام الدراسي 2025

موعد إجازة نصف العام الدراسي 2025 في مصر لطلاب المدارس والجامعات| قرارات نهائية

ترشيحاتنا

شاهيناز

بعد يوم من طرحها.. مشاهدات متواضعة لـ أغنية شاهيناز الجديدة

فعاليات ثقافية وفنية

أطفال المحافظات الحدودية في ضيافة متحف شرم الشيخ ضمن مشروع "أهل مصر"

المطرب محمد سعيد

3 أغنيات من ألبوم مركبة.. محمد سعيد في قائمة يوتيوب تريند

بالصور

شلل الأطفال والضنك.. أمراض وفيروسات أثارت رعب العالم في 2024

أمراض و فيروسات انتشرت خلال 2024
أمراض و فيروسات انتشرت خلال 2024
أمراض و فيروسات انتشرت خلال 2024

مشاهير ودعوا العزوبية ودخلوا عش الزوجية في 2024.. صور

حصاد 2024
حصاد 2024
حصاد 2024

ضبط 3.5 طن مواد غذائية مجهولة المصدر خلال حملات التموين بمنيا القمح

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

طريقة عمل مقرمشات منزلية بدون مواد حافظة أو ألوان صناعية

مقرمشات
مقرمشات
مقرمشات

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

هدفي جمع التبرعات ومفيش شوال ولا 8 مليون.. اعترافات سائق مطروح مدعي الأمانة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير عاجل من الأرصاد .. منخفض جوي يهدد المحافظات بأمطار وسيول

ام سجدة

عملت فيلر في مركز مشهور.. أم سجدة وشها باظ وشفايفها ورمت

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير من الجمعة القادمة.. ماذا قالت الأرصاد عن حالة الطقس؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: قناة الزمن الجميل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم "رجل الابتسامة" مأساة خلف القناع

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

هل تستطيع اللغة العربية مواكبة ثورة الذكاء الاصطناعي؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: مصر والتحديات الإقليمية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن إدارة ردود الأفعال.. بين الحق والسمو الإنساني

المزيد