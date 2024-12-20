البنك الأهلي يتغلب على مودرن سبورت بهدف نظيف بالدوري الممتاز

نجح فريق البنك الأهلى في الفوز على نظيره مودرن سبورت بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولى ضمن الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وسجل أسامة فيصل هدف اللقاء الوحيد لفريق البنك الاهلى بمرمى مودرن سبورت في الدقيقة 44 من علامة الجزاء عقب احتسابها من قبل الحكم محمد معروف بعد الرجوع إلى تقنية الفار.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد فريق البنك الأهلى للنقطة 5 محتلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" بينما توقف رصيد مودرن سبورت عند النقطة 3 محتلا المركز قبل الأخير.

وخاض فريق مودرن سبورت بقيادة الفرنسي فرانك دوماس المباراة بتشكيل كالتالى:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: محمود شعبان، محمود رزق، علي الفيل ، جوناثان نجويم

خط الوسط: غنام محمد، عمرو السيسي، عبد الله حافظ، محمد أميسي

هجوم: أحمد عاطف ، ارنولد ايبا

بينما جاء تشكيل فريق البنك الأهلى بقيادة طارق مصطفى يضم كل من:

حراسة المرمى: أحمد صبحى

خط الدفاع: سعيدو سيمبورى، محمود الجزار، هشام صلاح، اسحاق يعقوبو

خط الوسط: سيرجى أكا، أحمد النادرى، محمد إبراهيم، جريندو

خط الهجوم: أسامة فيصل، ياو أنور.