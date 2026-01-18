رفع الحالة البدنية للاعبي الزمالك استعدادا لمواجهة المصري في الكونفدرالية

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال على رفع الحمل البدني للاعبين، خلال مران اليوم الأحد، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة المصري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء ذلك من أجل تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل من الناحية البدنية للقاء المصري، بعد الحصول على راحة لمدة يومين عقب الفوز على المصري في بطولة كأس عاصمة مصر.

وخاض اللاعبون، الفقرة البدنية، تحت إشراف نونو كوستا ربييرو مدرب الأحمال، وتضمنت تدريبات بدنية متنوعة، وفقرة خاصة بالكرة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري المقرر لها يوم 25 يناير الجاري، في إطار مباريات الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.