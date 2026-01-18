قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الصحة السوداني يعلن احتواء مرض الكوليرا في معظم الولايات
أعلى سعر لشراء الدولار اليوم
ترامب يطلق «مجلس السلام» لتجاوز الدور التقليدي لمجلس الأمن
عياد رزق: رسالة ترامب للرئيس السيسي تؤكد مكانة مصر ودورها في استقرار المنطقة
أحمد مجاهد: إطلاق جائزة نجيب محفوظ للرواية العربية بقيمة نصف مليون جنيه
بين ترانيم الكنائس ودفء القلقاس.. مصر تحتفل بليلة الغطاس في أبرد ليالي طوبة
بمشاركة أحمد حجازي .. نيوم يتفوق على الهلال السعودي 1-0 في الشوط الأول
عبدالعاطي: إسرائيل ما زالت تعرقل دخول المساعدات والمستلزمات الطبية
ظاهرة جوية تبدأ الساعة 3 فجرًا والصغرى تصل 1.. تحذير عاجل من الأرصاد
ضربة للسنغال قبل نهائي إفريقيا.. إصابة الظهير الأيمن تُجبر الجهاز الفني على تعديل التشكيل
تعرف على سعر الذهب في مصر الآن
5 قضايا رئيسية.. أحمد موسى يكشف تفاصيل عن لقاء الرئيس السيسي وترامب المرتقب في دافوس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

وزير الخارجية الإسرائيلي يتوجه إلى التشيك في زيارة رسمية

فرناس حفظي

غادر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، صباح اليوم، متوجهاً في زيارة دبلوماسية إلى جمهورية التشيك، حيث من المقرر أن يعقد سلسلة لقاءات مع أعضاء الحكومة الجديدة.

وتشمل الزيارة مباحثات مع رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش، ووزير الخارجية بيتر ماتشينكا، إضافة إلى لقاء رئيس مجلس الشيوخ ميلوش فيسارتسيل ورؤساء لجانه.

كشف موقع  «أكسيوس» أن واشنطن كانت قاب قوسين أو أدنى من توجيه ضربة عسكرية لإيران الأسبوع الماضي، قبل أن يتراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إصدار الأمر في اللحظات الأخيرة، رغم استعدادات عسكرية واسعة وتحركات أثارت اعتقاداً لدى عواصم المنطقة بأن الهجوم بات وشيكاً.

وبحسب مصادر أمريكية وإسرائيلية تحدثت للصحيفة، تصاعدت التوقعات صباح الأربعاء بأن القنابل الأمريكية ستُلقى على طهران خلال ساعات، وذلك رداً على حملة القمع التي نفذها النظام الإيراني ضد المتظاهرين والتي قُتل خلالها الآلاف وفق تقديرات أمريكية.
غير أن عدة عوامل داخلية وخارجية ساهمت في إثناء ترامب عن القرار، من بينها التحذيرات التي صدرت من حلفاء واشنطن الرئيسيين في المنطقة، وعلى رأسهم إسرائيل والسعودية، بالإضافة إلى تقديرات عسكرية أمريكية تشير إلى نقص الأصول العسكرية اللازمة في الشرق الأوسط لتنفيذ ضربة فعّالة وضمان احتواء الرد الإيراني.


وبحسب التقرير، كان ترامب يدرس خياراً عسكرياً منذ 2 يناير عقب تهديده بالتدخل في حال استمرار قتل المتظاهرين، وفي 9 يناير عُقد أول اجتماع رفيع المستوى في البيت الأبيض لبحث الرد المحتمل، تزامناً مع اتصالات غير مباشرة جرت بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ومبعوث ترامب ستيف ويتكوف لفتح نافذة دبلوماسية لخفض التصعيد.

