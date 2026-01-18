وزير الخارجية الإسرائيلي يتوجه إلى التشيك في زيارة رسمية

غادر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، صباح اليوم، متوجهاً في زيارة دبلوماسية إلى جمهورية التشيك، حيث من المقرر أن يعقد سلسلة لقاءات مع أعضاء الحكومة الجديدة.

وتشمل الزيارة مباحثات مع رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش، ووزير الخارجية بيتر ماتشينكا، إضافة إلى لقاء رئيس مجلس الشيوخ ميلوش فيسارتسيل ورؤساء لجانه.

كشف موقع «أكسيوس» أن واشنطن كانت قاب قوسين أو أدنى من توجيه ضربة عسكرية لإيران الأسبوع الماضي، قبل أن يتراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إصدار الأمر في اللحظات الأخيرة، رغم استعدادات عسكرية واسعة وتحركات أثارت اعتقاداً لدى عواصم المنطقة بأن الهجوم بات وشيكاً.

وبحسب مصادر أمريكية وإسرائيلية تحدثت للصحيفة، تصاعدت التوقعات صباح الأربعاء بأن القنابل الأمريكية ستُلقى على طهران خلال ساعات، وذلك رداً على حملة القمع التي نفذها النظام الإيراني ضد المتظاهرين والتي قُتل خلالها الآلاف وفق تقديرات أمريكية.

غير أن عدة عوامل داخلية وخارجية ساهمت في إثناء ترامب عن القرار، من بينها التحذيرات التي صدرت من حلفاء واشنطن الرئيسيين في المنطقة، وعلى رأسهم إسرائيل والسعودية، بالإضافة إلى تقديرات عسكرية أمريكية تشير إلى نقص الأصول العسكرية اللازمة في الشرق الأوسط لتنفيذ ضربة فعّالة وضمان احتواء الرد الإيراني.



وبحسب التقرير، كان ترامب يدرس خياراً عسكرياً منذ 2 يناير عقب تهديده بالتدخل في حال استمرار قتل المتظاهرين، وفي 9 يناير عُقد أول اجتماع رفيع المستوى في البيت الأبيض لبحث الرد المحتمل، تزامناً مع اتصالات غير مباشرة جرت بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ومبعوث ترامب ستيف ويتكوف لفتح نافذة دبلوماسية لخفض التصعيد.