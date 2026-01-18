19 مرشحًا على منصب نقيب المهندسين و409 متقدمين لعضوية المجالس الفرعية

كشف المهندس الاستشاري السيد حسن، مقرر اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين 2026، عن ارتفاع ملحوظ في أعداد المتقدمين للترشح على مختلف المناصب النقابية، مؤكدًا أن العملية الانتخابية تشهد إقبالًا متزايدًا من المهندسين على مختلف المراكز النقابية الشاغرة.

وأوضح حسن، أن عدد المتقدمين للترشح على منصب نقيب المهندسين، بلغ 19 مرشحًا حتى اليوم، فيما وصل عدد المرشحين على مركز العضو المكمل إلى 88 مرشحًا على مستوى الشعب الهندسية السبع، موزعين على النحو التالي:

- 24 مرشحا.. شعبة كهرباء

- 16 مرشحا.. شعبة ميكانيكا

- 28 مرشحا.. شعبة مدني

- 9 مرشحين.. شعبة عمارة

- مرشح واحد.. شعبة كيمياء ونووي

- 4 مرشحين.. شعبة تعدين وبترول

- 6 مرشحين.. شعبة غزل ونسيج

وأضاف مقرر اللجنة العليا للانتخابات، أن عدد المرشحين على مركز رئيس النقابة الفرعية بلغ 87 مرشحًا، موزعين على المحافظات على النحو التالي:

القاهرة (14)، الجيزة (10)، القليوبية (2)، الإسكندرية (2)، المنوفية (4)، بورسعيد (3)، الإسماعيلية (4)، السويس (مرشح واحد)، الغربية (2)، الدقهلية (4)، كفر الشيخ (3)، البحيرة (مرشح واحد)، الفيوم (3)، قنا (3)، أسوان (4)، سوهاج (3)، أسيوط (3)، المنيا (3)، الوادي الجديد (2)، البحر الأحمر (3)، العريش (3)، الشرقية (3)، دمياط (3)، بني سويف (مرشح واحد)، مطروح (مرشح واحد)، الأقصر (2).

وفيما يخص الترشح على مركز عضو مجلس الشعبة (فوق السن)، أشار حسن إلى أن عدد المتقدمين بلغ 152 مرشحًا، بواقع:

- 43 مرشحا.. كهرباء

- 27 مرشحا.. ميكانيكا

- 46 مرشحا.. مدني

- 14 مرشحا.. عمارة

- 5 مرشحين.. غزل ونسيج

- 10 مرشحين.. كيمياء ونووي

- 7 مرشحين.. تعدين وبترول

كما بلغ عدد المتقدمين للترشح على مركز عضو مجلس الشعبة (تحت السن) 101 مرشح، موزعين كالتالي:

- 16 مرشحا.. كهرباء

- 15 مرشحا.. ميكانيكا

- 30 مرشحا.. مدني

- 26 مرشحا.. عمارة

- 2 مرشح.. غزل ونسيج

- 6 مرشحين.. كيمياء ونووي

- 6 مرشحين.. تعدين وبترول

وحول الترشح على مركز عضو مجلس النقابة الفرعية، أكد مقرر اللجنة العليا للانتخابات أن عدد المتقدمين وصل إلى 409 مرشحين حتى الآن.

واختتم المهندس الاستشاري السيد حسن، تصريحاته، بالتأكيد أن لجان تلقي طلبات الترشح بالنقابات الفرعية بالمحافظات، تعمل على قدم وساق؛ لتيسير الإجراءات أمام المهندسين المتقدمين لشغل المراكز النقابية الشاغرة، لافتًا إلى أن آخر موعد لتقديم طلبات الترشح هو يوم 25 يناير الجاري.