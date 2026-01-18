قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: ترامب فرض رسوما جمركية على أقرب حلفائه الأوروبيين في الناتو
أحمد موسى: 25 يناير يوم عيد الشرطة والوعي المصري في مواجهة التحديات
وزير الصحة السوداني يعلن احتواء مرض الكوليرا في معظم الولايات
أعلى سعر لشراء الدولار اليوم
ترامب يطلق «مجلس السلام» لتجاوز الدور التقليدي لمجلس الأمن
عياد رزق: رسالة ترامب للرئيس السيسي تؤكد مكانة مصر ودورها في استقرار المنطقة
أحمد مجاهد: إطلاق جائزة نجيب محفوظ للرواية العربية بقيمة نصف مليون جنيه
بين ترانيم الكنائس ودفء القلقاس.. مصر تحتفل بليلة الغطاس في أبرد ليالي طوبة
بمشاركة أحمد حجازي .. نيوم يتفوق على الهلال السعودي 1-0 في الشوط الأول
عبدالعاطي: إسرائيل ما زالت تعرقل دخول المساعدات والمستلزمات الطبية
ظاهرة جوية تبدأ الساعة 3 فجرًا والصغرى تصل 1.. تحذير عاجل من الأرصاد
ضربة للسنغال قبل نهائي إفريقيا.. إصابة الظهير الأيمن تُجبر الجهاز الفني على تعديل التشكيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

19 مرشحًا على منصب نقيب المهندسين و409 متقدمين لعضوية المجالس الفرعية

السيد حسن مقرر اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين
السيد حسن مقرر اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين
الديب أبوعلي

كشف المهندس الاستشاري السيد حسن، مقرر اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين 2026، عن ارتفاع ملحوظ في أعداد المتقدمين للترشح على مختلف المناصب النقابية، مؤكدًا أن العملية الانتخابية تشهد إقبالًا متزايدًا من المهندسين على مختلف المراكز النقابية الشاغرة.

وأوضح حسن، أن عدد المتقدمين للترشح على منصب نقيب المهندسين، بلغ 19 مرشحًا حتى اليوم، فيما وصل عدد المرشحين على مركز العضو المكمل إلى 88 مرشحًا على مستوى الشعب الهندسية السبع، موزعين على النحو التالي:

- 24 مرشحا.. شعبة كهرباء
- 16 مرشحا.. شعبة ميكانيكا
- 28 مرشحا.. شعبة مدني
- 9 مرشحين.. شعبة عمارة
- مرشح واحد.. شعبة كيمياء ونووي
- 4 مرشحين.. شعبة تعدين وبترول
- 6 مرشحين.. شعبة غزل ونسيج

وأضاف مقرر اللجنة العليا للانتخابات، أن عدد المرشحين على مركز رئيس النقابة الفرعية بلغ 87 مرشحًا، موزعين على المحافظات على النحو التالي:

القاهرة (14)، الجيزة (10)، القليوبية (2)، الإسكندرية (2)، المنوفية (4)، بورسعيد (3)، الإسماعيلية (4)، السويس (مرشح واحد)، الغربية (2)، الدقهلية (4)، كفر الشيخ (3)، البحيرة (مرشح واحد)، الفيوم (3)، قنا (3)، أسوان (4)، سوهاج (3)، أسيوط (3)، المنيا (3)، الوادي الجديد (2)، البحر الأحمر (3)، العريش (3)، الشرقية (3)، دمياط (3)، بني سويف (مرشح واحد)، مطروح (مرشح واحد)، الأقصر (2).

وفيما يخص الترشح على مركز عضو مجلس الشعبة (فوق السن)، أشار حسن إلى أن عدد المتقدمين بلغ 152 مرشحًا، بواقع:

- 43 مرشحا.. كهرباء
- 27 مرشحا.. ميكانيكا
- 46 مرشحا.. مدني
- 14 مرشحا.. عمارة
- 5 مرشحين.. غزل ونسيج
- 10 مرشحين.. كيمياء ونووي
- 7 مرشحين.. تعدين وبترول

كما بلغ عدد المتقدمين للترشح على مركز عضو مجلس الشعبة (تحت السن) 101 مرشح، موزعين كالتالي:

- 16 مرشحا.. كهرباء
- 15 مرشحا.. ميكانيكا
- 30 مرشحا.. مدني
- 26 مرشحا.. عمارة
- 2 مرشح.. غزل ونسيج
- 6 مرشحين.. كيمياء ونووي
- 6 مرشحين.. تعدين وبترول

وحول الترشح على مركز عضو مجلس النقابة الفرعية، أكد مقرر اللجنة العليا للانتخابات أن عدد المتقدمين وصل إلى 409 مرشحين حتى الآن.

واختتم المهندس الاستشاري السيد حسن، تصريحاته، بالتأكيد أن لجان تلقي طلبات الترشح بالنقابات الفرعية بالمحافظات، تعمل على قدم وساق؛ لتيسير الإجراءات أمام المهندسين المتقدمين لشغل المراكز النقابية الشاغرة، لافتًا إلى أن آخر موعد لتقديم طلبات الترشح هو يوم 25 يناير الجاري.

نقابة المهندسين اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين انتخابات نقابة المهندسين منصب نقيب المهندسين نقيب المهندسين انتخابات التجديد النصفي للمهندسين المرشحين بانتخابات المهندسين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهائي أمم إفريقيا 2025

ببلاش.. القنوات المفتوحة لنقل نهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال

سعر الذهب

400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21

المغرب والسنغال

بالترددات.. القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال

مشغولات ذهبية

قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. ظهرت الآن

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية بعد دقائق من توزيعها باللجان

إنستاباي

إنستاباي يطلق خدمة جديدة لملايين العملاء في 2026.. كيف تستخدمها؟

محمد صلاح

صلاح يتولى الأمر.. ملف مزدوجي الجنسية يدعم منتخب مصر في المونديال

ترشيحاتنا

منتخب السنغال

أسطورة السنغال يوجه رسالة هامة للجماهير قبل مواجهة المغرب

إيفرتون

إيفرتون يحقق الفوز على أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

صلاح الدين مصدق

بسبب الظروف المالية.. الزمالك يسعى لإقناع صلاح الدين مصدق بالموافقة على جدولة مستحقاته

بالصور

في اليوم السادس للمرحلة الأولى من الموجة الـ"28"..إزالة 9 حالات تعدي بناء مخالف بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

بتكلفة 30 مليون جنيه.. افتتاح أقسام العمليات الجراحية والعظام والأطفال بمستشفى السعديين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد انبساط .. لاروسي تتعاون مجددًا مع محمد قماح في أغنية «أنا نجمة»

لاروسي ومحمد قماح
لاروسي ومحمد قماح
لاروسي ومحمد قماح

مياه الشرقية تنافش مع مديرية الشباب والرياضة رفع الوعي لدى النشء

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

فيديو

استغاثة مخرج شهير

ربطوا والدته 10 ساعات على السرير.. استغاثة مخرج تشعل الغضب ضد مستشفى بالمهندسين

وفاة الفنان بشير محمود

له أعمال خالدة.. رحيل الفنان محمود بشير بعد معاناة مع المرض

ارتبط عصام عمر بـ جيهان الشماشرجي

حقيقة ارتباط عصام عمر بـ جيهان الشماشرجي

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بامي

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات الموقف الإسرائيلي في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: النزوح الداخلي.. أزمة صامتة

المزيد