قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ياسين بونو ينقذ المغرب ويحرم السنغال من هدف مؤكد بنهائي كأس أمم إفريقيا
تفاصيل الساعات الأخيرة قبل قتل أطفال الراهب| شاهد عيان: المتهم لعب مع الضحايا أثناء توجههم إلى درس القرآن.. وشارك في البحث عنهم بعدما نفذ جريمته
تبكير صرف مرتبات يناير 2026.. وخصم 50% من أجر الموظف في هذه الحالة
أحمد موسى: ترامب فرض رسوما جمركية على أقرب حلفائه الأوروبيين في الناتو
أحمد موسى: 25 يناير يوم عيد الشرطة والوعي المصري في مواجهة التحديات
وزير الصحة السوداني يعلن احتواء مرض الكوليرا في معظم الولايات
أعلى سعر لشراء الدولار اليوم
ترامب يطلق «مجلس السلام» لتجاوز الدور التقليدي لمجلس الأمن
عياد رزق: رسالة ترامب للرئيس السيسي تؤكد مكانة مصر ودورها في استقرار المنطقة
أحمد مجاهد: إطلاق جائزة نجيب محفوظ للرواية العربية بقيمة نصف مليون جنيه
بين ترانيم الكنائس ودفء القلقاس.. مصر تحتفل بليلة الغطاس في أبرد ليالي طوبة
بمشاركة أحمد حجازي .. نيوم يتفوق على الهلال السعودي 1-0 في الشوط الأول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

والدي وصديقي وحبيبي.. أحمد سعيد عبدالغني يحيي ذكرى وفاة والده

احمد سعيد عبدالغني
احمد سعيد عبدالغني
يارا أمين

أحيا الفنان أحمد سعيد عبد الغني، ذكرى وفاة والده السابعة، التي توافق اليوم السبت 18 يناير، وذلك من خلال صورة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

ونشر أحمد سعيد عبد الغني، صورة لوالده، وعلق عليها قائلًا: “الذكرى السابعة لوفاة والدي وصديقي وحبيبي”.

سعيد عبد الغني ولحظاته الأخيرة

تعرض الفنان الراحل سعيد عبد الغنى فى آخر أيامه لوعكة صحية دخل على إثرها العناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، بعد تعرضه لغيبوبة استمرت لأيام طويلة، ورافقه خلال رحلة علاجه ابنه الفنان أحمد سعيد.

عانى سعيد عبد الغني، من التهاب رئوى حاد وفى حالة حرجة، واحتجز داخل غرفة العناية المركزة على أجهزة التنفس الصناعى.

ومنع الأطباء الزيارة عن الفنان الراحل سعيد عبد الغني لخطورة حالته، وكان ابنه الفنان أحمد سعيد عبد الغنى حريصا على ألا تذاع أخبار عن مرض والده حتى لا يقبل محبوه وزملاؤه من الوسط الفنى لزيارته، ما قد يشكل ضررا على حالته الصحية، لكنه طلب الدعاء له من جميع محبيه.

أعمال أحمد سعيد عبد الغني 

يشار إلى أن أحدث أعمال الفنان أحمد سعيد عبد الغني، هو مسلسل بعد النهاية، الذي شارك في بطولته وتم عرضه العام الماضي. 

مسلسل "بعد النهاية" عبارة عن 15 حلقة وتدور أحداث العمل في إطار إجتماعي تشويقي وهو من تأليف فداء الشندويلي بطولة نيرمين الفقي، ريهام سعيد، هالة فاخر، أحمد سعيد عبدالغني، صبري عبدالمنعم وتامر عبدالمنعم، ومن إخراج وائل فهمي عبدالحميد.

كما شارك أحمد سعيد عبد الغني، في بطولة مسلسل حد فاصل - حكاية فنجان قهوة، الذي تم عرضه العام قبل الماضي 2023. 

حكاية فنجان قهوة من مسلسل حد فاصل، من بطولة أحمد سعيد عبد الغني، أحمد هارون، مذر رياحنة، جميل برسوم، راندا عبد السلام، ومن تأليف محمد إبراهيم، وإخراج تامر حمزة. 

أحمد سعيد عبد الغني فيسبوك سعيد عبد الغنى مسلسل بعد النهاية نيرمين الفقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهائي أمم إفريقيا 2025

ببلاش.. القنوات المفتوحة لنقل نهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال

المغرب والسنغال

بالترددات.. القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال

سعر الذهب

400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21

مشغولات ذهبية

قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. ظهرت الآن

إنستاباي

إنستاباي يطلق خدمة جديدة لملايين العملاء في 2026.. كيف تستخدمها؟

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 .. تفاصيل وصور

محمد صلاح

صلاح يتولى الأمر.. ملف مزدوجي الجنسية يدعم منتخب مصر في المونديال

ترشيحاتنا

ارتداء الحجاب

كيف أنصح صديقاتي بارتداء الحجاب؟.. أمين الإفتاء يجيب

الميراث

أمين الإفتاء محذرا: من يستولي على ميراث أخواته يعرّض نفسه لإثم عظيم

قضاء يوم الإفطار في رمضان

كيفية قضاء يوم الإفطار في رمضان إذا كان الصائم صغير السن.. أمين الفتوى يجيب

بالصور

في اليوم السادس للمرحلة الأولى من الموجة الـ"28"..إزالة 9 حالات تعدي بناء مخالف بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

بتكلفة 30 مليون جنيه.. افتتاح أقسام العمليات الجراحية والعظام والأطفال بمستشفى السعديين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد انبساط .. لاروسي تتعاون مجددًا مع محمد قماح في أغنية «أنا نجمة»

لاروسي ومحمد قماح
لاروسي ومحمد قماح
لاروسي ومحمد قماح

مياه الشرقية تنافش مع مديرية الشباب والرياضة رفع الوعي لدى النشء

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

فيديو

استغاثة مخرج شهير

ربطوا والدته 10 ساعات على السرير.. استغاثة مخرج تشعل الغضب ضد مستشفى بالمهندسين

وفاة الفنان بشير محمود

له أعمال خالدة.. رحيل الفنان محمود بشير بعد معاناة مع المرض

ارتبط عصام عمر بـ جيهان الشماشرجي

حقيقة ارتباط عصام عمر بـ جيهان الشماشرجي

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد