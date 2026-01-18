والدي وصديقي وحبيبي.. أحمد سعيد عبدالغني يحيي ذكرى وفاة والده

أحيا الفنان أحمد سعيد عبد الغني، ذكرى وفاة والده السابعة، التي توافق اليوم السبت 18 يناير، وذلك من خلال صورة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ونشر أحمد سعيد عبد الغني، صورة لوالده، وعلق عليها قائلًا: “الذكرى السابعة لوفاة والدي وصديقي وحبيبي”.

سعيد عبد الغني ولحظاته الأخيرة

تعرض الفنان الراحل سعيد عبد الغنى فى آخر أيامه لوعكة صحية دخل على إثرها العناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، بعد تعرضه لغيبوبة استمرت لأيام طويلة، ورافقه خلال رحلة علاجه ابنه الفنان أحمد سعيد.

عانى سعيد عبد الغني، من التهاب رئوى حاد وفى حالة حرجة، واحتجز داخل غرفة العناية المركزة على أجهزة التنفس الصناعى.

ومنع الأطباء الزيارة عن الفنان الراحل سعيد عبد الغني لخطورة حالته، وكان ابنه الفنان أحمد سعيد عبد الغنى حريصا على ألا تذاع أخبار عن مرض والده حتى لا يقبل محبوه وزملاؤه من الوسط الفنى لزيارته، ما قد يشكل ضررا على حالته الصحية، لكنه طلب الدعاء له من جميع محبيه.

أعمال أحمد سعيد عبد الغني

يشار إلى أن أحدث أعمال الفنان أحمد سعيد عبد الغني، هو مسلسل بعد النهاية، الذي شارك في بطولته وتم عرضه العام الماضي.

مسلسل "بعد النهاية" عبارة عن 15 حلقة وتدور أحداث العمل في إطار إجتماعي تشويقي وهو من تأليف فداء الشندويلي بطولة نيرمين الفقي، ريهام سعيد، هالة فاخر، أحمد سعيد عبدالغني، صبري عبدالمنعم وتامر عبدالمنعم، ومن إخراج وائل فهمي عبدالحميد.

كما شارك أحمد سعيد عبد الغني، في بطولة مسلسل حد فاصل - حكاية فنجان قهوة، الذي تم عرضه العام قبل الماضي 2023.

حكاية فنجان قهوة من مسلسل حد فاصل، من بطولة أحمد سعيد عبد الغني، أحمد هارون، مذر رياحنة، جميل برسوم، راندا عبد السلام، ومن تأليف محمد إبراهيم، وإخراج تامر حمزة.