وزير الصحة السوداني يعلن احتواء مرض الكوليرا في معظم الولايات
أعلى سعر لشراء الدولار اليوم
ترامب يطلق «مجلس السلام» لتجاوز الدور التقليدي لمجلس الأمن
عياد رزق: رسالة ترامب للرئيس السيسي تؤكد مكانة مصر ودورها في استقرار المنطقة
أحمد مجاهد: إطلاق جائزة نجيب محفوظ للرواية العربية بقيمة نصف مليون جنيه
بين ترانيم الكنائس ودفء القلقاس.. مصر تحتفل بليلة الغطاس في أبرد ليالي طوبة
بمشاركة أحمد حجازي .. نيوم يتفوق على الهلال السعودي 1-0 في الشوط الأول
عبدالعاطي: إسرائيل ما زالت تعرقل دخول المساعدات والمستلزمات الطبية
ظاهرة جوية تبدأ الساعة 3 فجرًا والصغرى تصل 1.. تحذير عاجل من الأرصاد
ضربة للسنغال قبل نهائي إفريقيا.. إصابة الظهير الأيمن تُجبر الجهاز الفني على تعديل التشكيل
تعرف على سعر الذهب في مصر الآن
5 قضايا رئيسية.. أحمد موسى يكشف تفاصيل عن لقاء الرئيس السيسي وترامب المرتقب في دافوس
فن وثقافة

رمضان 2026.. هند صبري تتحدث عن مسلسلها مناعة: شخصية مستوحاة من الواقع

هند صبري
هند صبري
تقى الجيزاوي

تحدثت الفنانة هند صبري عن مسلسلها “مناعة” الذى من المقرر مشاركته فى ماراثون رمضان ٢٠٢٦ .

وقالت هند صبري خلال لقائها مع “عرب وود” ، ان مسلسل مناعة يدور فى حقبة الثمانينات والأحداث بعيدة عن الواقع تماما رغم ان الشخصية نفسها مستوحاه من شخصية حقيقة فى الواقع .

قصة مسلسل مناعة

تدور الأحداث في إطار الدراما الشعبية في حي الباطنية، وتعود من خلال الأحداث إلى فترة السبعينيات والثمانينات، من خلاله الشخصية “التي تلعبها هند صبري ” تتحول من زوجة مغلوبة على أمرها لزوجها الذي يقتل في تجارة الممنوعات إلى سيدة قوية تواجه الصعاب لحماية أسرتها، وتغوص الأحداث في عالم المخدرات والصراعات الاجتماعية مع استعراض مفهوم "المناعة النفسية" في مواجهة القسوة.

أبطال مسلسل مناعة

المسلسل من بطولة هند صبرى، رياض الخولى، أحمد خالد صالح، خالد سليم، مها نصار، كريم قاسم، أحمد الشامى، عماد صفوت، هدى الإتربى، ميمي جمال، وعدد كبير من الفنانين، بجانب عدد من ضيوف الشرف، تأليف عمرو الدالى، إخراج حسين المنباوى، إنتاج المتحدة استديوز.

تعاون المنباوي وهند صبري

ويعد مسلسل مناعة هو التعاون الثاني بين  المخرج حسين المنباوي وهند صبري، وذلك بعد تعاونهما سويا في مسلسل حلاوة الدنيا عام 2017 ك وشارك في بطولة المسلسل أيضا: ظافر عابدين، حنان مطاوع، أنوشكا، هاني عادل، رجاء الجداوي، وغيرهم من الفنانين، من تأليف سماء أحمد عبدالخالق، وإنجي القاسم، وإشراف على الكتابة تامر حبيب.

نهائي أمم إفريقيا 2025

ببلاش.. القنوات المفتوحة لنقل نهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال

سعر الذهب

400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21

المغرب والسنغال

بالترددات.. القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال

مشغولات ذهبية

قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. ظهرت الآن

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية بعد دقائق من توزيعها باللجان

إنستاباي

إنستاباي يطلق خدمة جديدة لملايين العملاء في 2026.. كيف تستخدمها؟

محمد صلاح

صلاح يتولى الأمر.. ملف مزدوجي الجنسية يدعم منتخب مصر في المونديال

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

محافظ الجيزة يبحث استعدادات إقامة بطولة كأس العالم للقوة البدنية بمنطقة الهرم أوائل فبراير

سامي قنديل رئيس شركة الصرف بالاسكندرية

رئيس صرف الإسكندرية يتفقد محطة رفع الرأس السوداء لمتابعة جاهزيتها

رئيس جامعه المنصوره

خلال استقبال وفد تنزاني.. رئيس جامعة المنصورة: قافلة طبية شاملة إلى زنجبار

بالصور

في اليوم السادس للمرحلة الأولى من الموجة الـ"28"..إزالة 9 حالات تعدي بناء مخالف بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

بتكلفة 30 مليون جنيه.. افتتاح أقسام العمليات الجراحية والعظام والأطفال بمستشفى السعديين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد انبساط .. لاروسي تتعاون مجددًا مع محمد قماح في أغنية «أنا نجمة»

لاروسي ومحمد قماح
لاروسي ومحمد قماح
لاروسي ومحمد قماح

مياه الشرقية تنافش مع مديرية الشباب والرياضة رفع الوعي لدى النشء

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

استغاثة مخرج شهير

ربطوا والدته 10 ساعات على السرير.. استغاثة مخرج تشعل الغضب ضد مستشفى بالمهندسين

وفاة الفنان بشير محمود

له أعمال خالدة.. رحيل الفنان محمود بشير بعد معاناة مع المرض

ارتبط عصام عمر بـ جيهان الشماشرجي

حقيقة ارتباط عصام عمر بـ جيهان الشماشرجي

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بامي

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات الموقف الإسرائيلي في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: النزوح الداخلي.. أزمة صامتة

