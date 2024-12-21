حفلات زفاف النجوم في 2024.. نهاية سعيدة لقصص حب الفنانين في مصر والعالم العربي

شهد عام 2024 سلسلة من حفلات الزفاف اللافتة للنجمات في الوسط الفني، حيث تميزت الاحتفالات بطابعها الفريد وأجوائها الساحرة، ما جعلها محط أنظار الجمهور والإعلام.

https://www.youtube.com/shorts/HHx2E8IyuGk



احتفلت الفنانة جميلة عوض بزفافها على المونتير أحمد حافظ في قلعة صلاح الدين الأيوبي، وسط أجواء ملكية وتاريخية تألقت جميلة بفستان زفاف من الدانتيل المطرز، مع تسريحة شعر كلاسيكية ومجوهرات ماسية أضفت لمسة من الرقي على إطلالتها.





في لبنان، جمعت قصة حب الفنانة سارة أبي كنعان بالفنان وسام فارس في زفاف حميمي بحضور العائلة والأصدقاء شاركت سارة متابعيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورًا من الحفل، حيث ظهرت بفستان زفاف بسيط وراقٍ.





كما احتفلت الفنانة مريم الخشت بزفافها على أحمد أباظة، في أجواء عائلية دافئة أما الفنانة هاجر الشرنوبي فقد أقامت حفل زفافها على المنتج أحمد الجابري على شاطئ الساحل الشمالي، حيث اختارت إطلالة كاجوال مميزة.





وأخيرًا، اختتمت الفنانة ثراء جبيل عام الزفاف بحفل في الولايات المتحدة، حيث جمعت المناسبة الأهل والأصدقاء في أجواء هادئة تميزت هذه الأفراح بتنوعها وتفردها، لتُخلّد ذكريات استثنائية لعام 2024.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

https://www.youtube.com/shorts/HHx2E8IyuGk