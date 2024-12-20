بدر بانون: المسؤولون في المغرب أصبحوا يطبطبون بشكل كبير على اللاعبين

أكّد المغربي بدر بانون، مدافع قطر القطري، على ضرورة احترام أي لاعب في البطولة الوطنية، للقميص الذي يحمله، مُشيرا إلى أن المسؤولين في المغرب أصبحوا يُطبطبون بشكل كبير على اللاعبين.

وقال بانون خلال حضوره ضيفا في بودكاست "الزاوية" عبر موقع "البطولة" المغربي: "لا يجب على المسؤولين إعطاء قيمة كبيرة للاعبين، لأنهم أصبحوا ذات قيمة بحمل قميص مثل الرجاء أو الوداد أو الجيش".

وتابع: "المسؤولون في الأندية المغربية أصبحوا يُطبطبون على اللاعبين، عكس ما كُنت أشاهده في الأهلي المصري. كنت دائما أرى لافتة مكتوب عليها الأهلي فوق الجميع".

وأكمل بانون في حديثه: "'خاص تحْيّد عْلِيا العاطفة في المغرب، بغيتي تلْعب مْرحبَا مابْغيتِيش الله يْعاونْك'. إذا لم تحترم الفريق الذي تحمل قميصه، فلست بحاجة إليك".