مفاجأة جديدة في حادث الدهس بألمانيا.. والسلطات تكشف جنسية مرتكب الواقعة

كشفت صحيفة "فيلت" الألمانية، عن جنسية السائق الذي ارتكب حادث دهس ألمانيا في مدينة ماجديبورج، وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.

حادث دهس ألمانيا

حادث دهس ألمانيا

وقالت صحيفة “فيلت”، نقلا عن مسئولين ألمان، إن السائق يحمل جنسية عربية، وولد عام 1974، وما زالت الشرطة تمشط محيط الحادث الذي أسفر عن إصابة 80 شخصا؛ بعدما اصطدم بحشد من الناس في سوق عيد الميلاد بـ"ماجديبورج" شرق ألمانيا.

وفور وقوع الحادثة؛ اعتقلت الشرطة الألمانية، سائق السيارة، وهي من طراز “بي إم دبليو” داكنة اللون.

مفاجأة في حادث ألمانيا

حادث دهس ألمانيا

وكشفت الصحيفة مفاجأة بأن المتهم استأجر سيارة قبل وقوع الجريمة ثم قادها إلى سوق عيد الميلاد، ووفقا لمعلومات الصحيفة؛ تم العثور على قطعة من الأمتعة على مقعد الراكب.

تعليق شولتز على حادث دهس ألمانيا

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الجمعة، إن التقارير الواردة من “ماجديبورج” تشير إلى أن شيئًا على وشك الحدوث".

وأضاف المستشار الألماني: "أتضامن مع الضحايا وأسرهم"، بحسب ما أوردته شكبة “سكاي نيوز” الإنجليزية.

وتابع شولتز "نحن نقف إلى جانبهم وإلى جانب سكان ماجديبورج، شكري موصول لعمال الإنقاذ المخلصين في هذه الساعات العصيبة".