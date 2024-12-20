عائشة الدبس أول امرأة في الحكومة السورية الجديدة.. من هي؟

أعلنت إدارة الشئون السياسية التابعة لحكومة تصريف الأعمال السورية (حكومة سوريا الجديدة)، اليوم الجمعة، تعيين عائشة الدبس مسؤولة عن مكتب شؤون المرأة.

وتعد عائشة الدبس أول امرأة تشغل منصبًا رسميًّا في الإدارة السورية الجديدة.

ونشرت إدارة الشؤون السياسية في سوريا على منصة "إكس" صورة لعائشة الدبس، مع رقم هاتفها للتواصل "مع مكتب شؤون المرأة في إدارة الشؤون السياسية الذي يعنى بالمجال الحقوقي والاجتماعي والثقافي والسياسي للمرأة السورية".

وتنحدر عائشة الدبس من دمشق، وحصلت على الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة دمشق، وعُرفت بنشاطها في تعزيز دور المرأة السورية والمطالبة بحقوقها في العديد من المجالات.

وُعرفت أنها من الشخصيات القيادية في مجال العمل المدني والإنساني في سوريا، مركزة جهودها على تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات.

وفي أعقاب سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، كتبت الدبس على صفحتها بموقع "فيسبوك"، أن "على نساء سوريا المساهمة في عودة بلدهن لمكانتها اللائقة".