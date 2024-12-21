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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

أخبار الدقهلية | ووزير الأوقاف يفتتح مسجد البجلات.. انهيار سقف منزل ..ومصرع شخصين في تصادم

محافظ الدقهلية ووزير الاوقاف
محافظ الدقهلية ووزير الاوقاف
همت الحسينى
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شهدت محافظة الدقهلية عددا من الاحداث خلال الساعات الماضية ونشر موقع صدى البلد هذه الأخبار 

محافظ الدقهلية يستقبل وزير الاوقاف لافتتاح مسجد في البجلات 


استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف،ديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء محمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام للمحافظة لافتتاح مسجد بالبجلات..


أمن الدقهلية ينقذ شخصا حاول التخلص من حياته


تمكن  ضباط المباحث  بمديرية أمن الدقهلية من انقاذ شخص حاول من التخلص من حياته بمدينة المنصورة.
تلقت مديرية أمن الدقهلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بقيام شخص بالوقوف أعلى برج .

انهيار سقف أحد المنازل بالدقهلية 


انهار سقف إحدى الشقق السكنية بالطابق الأول لعقار مكون من ست طوابق في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية. 
تلقت  مديرية امن الدقهلية، إخطارا من  شرطة النجدة ببلاغ من الأهالي بإنهيار سقف شقة سكنية بدائرة قسم شرطة أول المنصورة . 

محافظ الدقهليه يتفقد شوارع مدينه دكرنس


تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم عدد من الشوارع بمدينة دكرنس وموقف السيارات،يرافقه الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ واللواء محمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام للمحافظة والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ.

مصرع شخصين اثر حادث تصادم


لقي شخصان مصرعهما اثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل  بآخر على طريق منيه النصر  بمحافظة الدقهلية. 

تلقت مديرية أمن الدقهلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بآخر مقابل قرية الطاهري.

محافظ الدقهلية الدقهلية دكرنس تفقدية وزير الاوفاف

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