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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

تطورات جديدة في حظر تيك توك.. دعوة لتمديد مهلة البيع أمام بايت دانس

تيك توك
تيك توك
شيماء عبد المنعم
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في تطور لافت، دعا السناتور الديمقراطي “إد ماركي” والسناتور الجمهوري “راند بول”، يوم الخميس الرئيس الأمريكي “جو بايدن” إلى تمديد المهلة المحددة في 19 يناير لشركة بايت دانس ByteDance الصينية، المالكة لتطبيق تيك توك TikTok، لمدة 90 يوما لبيع أصولها الأمريكية أو مواجهة الحظر.

يأتي هذا التحرك بعد أن أعلنت المحكمة العليا أنها ستنظر في الطعن القانوني المقدم من تيك توك وبايت دانس، والذي يسعى لوقف الحظر أو بيع الأصول، مع تحديد جلسات المرافعة في 10 يناير المقبل.

دعوة لتمديد مهلة البيع أمام بايت دانس 90 يوما

 

كتب أعضاء مجلس الشيوخ للبيت الأبيض: "ندعوكم لتفعيل التمديد لمدة 90 يوما قبل 19 يناير".

لم يصدر أي تعليق على الفور من البيت الأبيض أو تيك توك، يستأنف المعارضون حكم المحكمة الابتدائية الذي دعم القانون، الذي تم إقراره في أبريل وتوقيع “جو بايدن” ليصبح قانونا. 

تشير وزارة العدل إلى أن تيك توك، كونها شركة صينية، تشكل "تهديدا للأمن القومي"، نظرا لبيانات المستخدمين الحساسة التي يمكن الوصول إليها، فضلا عن قدرتها على التحكم في المحتوى المعروض على التطبيق، من ناحية أخرى، تؤكد تيك توك أنها لا تشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي.

يدعي كل من تيك توك وبايت دانس، أن القانون ينتهك حقوق حرية التعبير وفقا للتعديل الأول من الدستور الأمريكي، من جهته، حث الزعيم الجمهوري في مجلس الشيوخ “ميتش ماكونيل” المحكمة على رفض أي تأخير، واصفا تيك توك بأنها تمثل تهديدا.

في سياق مواز، يسعى الرئيس الجمهوري المنتخب “دونالد ترامب”، الذي حاول سابقا حظر التطبيق خلال ولايته، إلى إعادة النظر في الموقف، حيث أعرب عن "حبه لـ تيك توك" وأكد أنه "سيلقي نظرة" على القضية مع توليه المنصب في 20 يناير، أي اليوم التالي للمهلة القانونية.

الجدير بالذكر أن رئيس اللجنة المعنية بالصين في مجلس النواب الأمريكي، طلب من الرؤساء التنفيذيين لشركة ألفابت الأم لـ جوجل وآبل خلال الأسبوع الماضي، الاستعداد لإزالة تطبيق تيك توك TikTok، من متاجر التطبيقات الأمريكية الخاصة بهم بحلول 19 يناير المقبل.

وذلك بعد أن أيدت محكمة الاستئناف الأمريكية، قانونا يلزم شركة بايت دانس بيع أعمال منصة تيك توك في الولايات المتحدة أو مواجهة الحظر.

تيك توك TikTok تطبيق تيك توك حظر تيك توك بايت دانس

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