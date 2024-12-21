قرارات عاجلة بشأن مرتبات يناير وفبراير ومارس|هدايا من الحكومة لهؤلاء في 2025

يبحث العديد من الموظفين فى الدولة باستمرار عن مواعيد وأماكن صرف المرتبات، حيث يتطلعون إلى الحصول على معلومات دقيقة وحديثة بشأن مواعيد صرف رواتبهم، وتحرص الدولة على صرف مرتبات الموظفين في مواعيدها بهدف دعم الاستقرار المالي والاقتصادي للمواطنين، مما يدل على حرص الدولة على تلبية احتياجات مواطنيها، لتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

مرتبات يناير وفبراير ومارس

وفي هذا الصدد، أعلنت وزارة الماليةمواعيد صرف مرتبات العاملين بجميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها خلال أشهر يناير وفبراير ومارس 2025، موضحة أنه سيتم صرف مرتبات شهر يناير 2025، بدءا من 22 يناير 2025 ولمدة 6 أيام، كما يتم صرف المتأخرات، أيام 5، 6، 8، 9 يناير.

أما شهر فبراير 2025، سيتم صرف المرتبات: بدءا من 23 فبراير 2025 لمدة 5 أيام، كما سيتم صرف المتأخرات أيام 6، 9، 10 فبراير.

وسيتم صرف مرتبات شهر مارس 2025، بدءا من 23 مارس 2025، ولمدة 5 أيام، كما يتم صرف المتأخرات: أيام 6، 9، 10 مارس.

ومن جانبه، أكد الدكتور شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن مستحقات العاملين ستتاح عبر ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المحددة في المنظومة المالية الإلكترونية.

وأوصى العاملين في الجهات الإدارية بضرورة تجنب التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، حيث ستكون المرتبات متاحة للصرف في أي وقت بعد بدء المواعيد المحددة.

أماكن صرف المرتبات

وقررت وزارة المالية، تبكير موعد صرف مرتبات ديسمبر 2024 للعاملين بجميع الجهات الحكومية، حتى تكون بداية الصرف يوم 22 ديسمبر 2024، وأن تكون مدة الصرف 5 أيام متتالية.

وأوصت الوزارة العاملين بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، حيث ستكون المرتبات متاحة طوال فترة الصرف.

أما عن أماكن صرف المرتبات، جاءت كالتالي:

1. ماكينات الصراف الآلي (ATM).

2. فروع البنوك المختلفة.

3.فروع البريد المصري.

زيادة معاشات يناير 2025

وفي السياق نفسه، أعلنت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، تطبيق قرار زيادة المعاشات اعتبارا من يناير 2025، وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019.

أما عن الحد الأدنى للمعاشات، ارتفع إلى 2.300 جنيه، بدلا من 2.000 جنيه، وارتفع الحد الأقصى للمعاشات إلى 14.500 جنيه بدلا من 12.600 جنيه.

وجاءت الفئات المستفيدة قرار زيادة المعاشات اعتبارا من يناير 2025، كالتالي:

1. الأشخاص الذين يحصلون على معاش أقل من 1.500 جنيه، ليصبح الحد الأدنى 1.500 جنيه.

2. من سينتهي عملهم اعتبارا من 1 يناير 2025، فسوف يبدأ معاشهم من 1.500 جنيه وحتى 11.600 جنيه.

3. من يتقاضون معاش أقل من 2.300 جنيه، فسيتم رفع حد اشتراكهم التأميني إلى هذا الرقم.

4. الأفراد أصحاب أجر اشتراك تأميني حالي قدره 12.600 جنيه: سيتم رفع الحد إلى 14.500 جنيه.

موعد صرف معاشات يناير 2025

ويبدأ صرف المعاشات من يوم 1 يناير 2025، دعما للفئات المستفيدة وزيادة قدرتهم على مواجهة أعباء المعيشة بما يتماشى مع توجيهات الدولة لتحسين الرعاية الاجتماعية.

وسوف نرصد لكم قرارات الحكومة الجديدة هدايا سارة للمواطنين، والتي جاءت كالتالي: