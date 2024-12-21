ليلى علوى وبيومى فؤاد للمرة الرابعة.. معلومات عن "المستريحة" قبل عرضه

قرر صناع فيلم “المستريحة” إقامة عرض خاص يوم الثلاثاء 30 ديسمبر تمهيدا لعرض الفيلم فى يناير المقبل بجميع دور العرض ونرصد فى التقرير التالى أبرز المعلومات عن الفيلم الجديد الذى تقوم ببطولته ليلى علوى.

أبطال فيلم المستريحة

الفيلم يقوم ببطولته كل من ليلى علوى وبيومى فؤاد وعمرو عبدالجليل، ومحمد رضوان، ومصطفى غريب، ومحمود الليثي، وعمرو وهبة، ونور قدري، من تأليف محمد عبدالقوي وأحمد أنور وأسامة حسام الدين وأحمد سعد والي، وإخراج عمرو صلاح.

قصة فيلم المستريحة

تدور أحداث الفيلم بعد عشرين عامًا من الهروب، تعود المحتالة الشهيرة (شاهيناز المرعشلي) إلى مصر لاستعادة ماسة ثمينة دفنتها قبل هروبها، فتكتشف أن المقبرة قد تم نقل الجثث منها؛ فتقرر جمع أبنائها لمساعدتها في البحث عن الماسة.

برومو فيلم المستريحة

سيطرت حالة من الكوميديا على البرومو الرسمى الذى تم طرحه للفيلم تمهيدا لعرضه فى يناير المقبل حيث ظهر فيه ليلى علوى سيدة أعمال ونصابة وقامت بالسخرية من نفسها لتقول مين “ليلى علوى دى أحلى منى ” كما جاء على لسان أبطال الفيلم ذكر بعض أعمالها مثل “يا مهلبية يا” و"قبضة الهلالى" واغنيتها الشهيرة فى الفيلم “أمبو لا”.

عملية و فلوس و جوهرة سودة و ليلي علوي و نجيب ساويرس...

شكل الموضوع كبير!😎#المستريحة بجميع دور العرض 31 ديسمبر في مصر و 1 يناير الخليج و الدول العربية..



كده ارتاحت اوي😉#ليلي_علوي pic.twitter.com/qI6xFztYP1 — ليلى علوي (@LailaEloui) December 20, 2024

ليلى علوى وبيومى فؤاد للمرة الرابعة سينمائيا

كونت الفنانة ليلى علوى ثنائى ناجح مع الفنان بيومى فؤاد فى الفترة الأخيرة حيث قدما سويا أربعة أعمال كوميدية حتى الآن حيث بدأت بفيلم “ماما حامل” الذى شهد أول تعاون بينهما ثم كررت التجربة مجددا معه من خلال فيلم “شوجر دادى” والذى حقق نجاحا كبيرا ليؤكد على أن هذه التوليفة الفنية لاقت اعجاب الجمهور، وأما التعاون الثالث كان من خلال فيلم “جوازة توكسيك” والذى عرض فى السينمات خلال هذا العام وحقق نجاحا كبيرا عند عرضه فى السعودية وأخيرا فيلم “المستريحة” والذى من المقرر عرضه فى يناير.

ليلى علوى تراهن بقوة على الكوميديا

أصبحت الفنانة ليلى علوى تراهن بقوة فى الفترة الأخيرة على الكوميديا من خلال أدوار جديدة ومختلفة بالنسبة لها وهو ما وضعها فى مكانة مختلفة وجديدة فى الفترة الماضية كما استطاعت ان تحقق نجاحات كبيرة من خلال هذه الأعمال سواء على المستوى النقدى او الإيرادات.