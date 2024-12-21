قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاؤل بقرب التوصل لصفقة في غزة.. جهود دولية ومصرية تقود نحو التهدئة
الاحتلال يعترف بفشله في اعتراض صواريخ اليمن: لسنا محصنين تمامًا
باحثة: القبة الحديدية الإسرائيلية لا تستطيع التصدي لصواريخ الحوثيين
وزيرة الداخلية الألمانية: المشتبه به في هجوم عيد الميلاد «معادٍ للإسلام»
كان ساجدا.. وفاة مدرس أثناء صلاة الظهر في أسيوط
ارتفاع حصيلة ضحايا غزة .. 45227 شهيدا بغارات الاحتلال
شولتز : "قلق للغاية" بشأن إصابة 40 شخصا بجروح خطيرة في هجوم ماجديبورج
الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية
صحيفة بيلد: الفحوصات الطبية تثبت تعاطي منفذ حادث الدهس بألمانيا للمخدرات
صقيع وكتل هوائية أوروبية.. الأرصاد تحذر من طقس أول أيام الشتاء
تعامد الشمس بمعبد الكرنك.. ⁠توافد آلاف الزائرين لرصد الظاهرة الفريدة
طالب بمدرسة المتفوقين بالعبور يفوز بالمركز الثاني بمسابقة "ISEF".. شاهد ماذا قال؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

أغانٍ منسية .. مسيرة جليل البندارى على إذاعة القاهرة الكبرى

أغاني منسية
أغاني منسية
قسم الفن
×

يحل عمرو نجل الشاعر والصحفي جليل البنداري غدا ضيفا على الكاتبة الصحفية سحر الجمل مدير تحرير بمؤسسة اخبار اليوم فى برنامج أغانى منسية على اذاعة القاهره الكبرى.

ويتطرق الحوار إلى مسيرة الكاتب جليل البندارى وتفاصيل خاصة حول مسيرته التى استمرت ما يقرب من ٣٠ سنه، بداية من الثلاثينيات وحتى وفاته عام ١٩٦٨.

ويسرد عمرو جليل البندارى كواليس وأسرار حول حياة والده وكيف تحول من موظف فى مصلحة التليفونات، إلى كاتب صحفي شهير وشاعر غنائى وناقد فنى مرموق.

ويعد جليل البنداري من أهم النقاد الفنيين فى الأربعينيات من خلال كتاباته فى مجلة اخر ساعه وأخبار اليوم بمساعدة الكاتب الصحفى الكبير مصطفى أمين الذى لمس وتعرف على موهبته فى الكتابه والنقد الفنى ورشحه للعمل كمحرر فنى فى مجلة اخر ساعه، وعلاقته بالكاتب الصحفى الكبير محمد حسنين هيكل.



ويحكى عمرو كيف أصبح له عمودا ثابتا اسبوعيا فى الأخبار كل يوم سبت بعنوان ليله السبت، اضافه لكتابة عمود  فى الأخبار بعنوان أنا والنجوم، كما يتطرق الحوار إلى سرد عددا من الأفلام التى قام البندارى بكتابتها ،مثل بمبه كشر ،شقيقه القبليه، لوعة الحب ،وداد الغازيه ،وفيلم الانسه حنفى الذى قدم فيه ولأول مره كيفيه تحول الرجل إلى أنثى، بطولة اسماعيل يس عام ١٩٥٤.

ويمتد الحوار إلى مجموعة الأفلام  التى قام  البندارى بكتابة الاغانى فيها منها فيلم الشاطر حسن ،عام ١٩٤٨،مبروك عليكى ،وفيلم المستقبل المجهول، اخراج وإنتاج احمد سالم ، وفيلم شهر زاد ١٩٤٦ ،وفيلم الأبرياء عام ١٩٤٤.

ويعرض البرنامج عددا من الاغانى التى قام بكتابتها البندارى وهى اغنية انا مالى يا بوى لعبد المطلب ألحان محمد المجى وهى اول مؤلفاته الغنائيه، وأغنية منايا فى قرب ليلى مراد ، وأغنية يا تاكسي الغرام لهدى سلطان،ألحان عيد العزيز محمود ،وأغنية منايا أغنى ونفسى أغنى، وأغنية يادبلة الخطوبه ألحان منير مراد، وأغنية يا تمرحنه غناء فايزه احمد ،واغنية لاول مره تذاع لشاديه بعنوان يا جى من السودان  ،ويذيع البرنامج أجزاء من موسيقى فيلم بمبه كشر ،وشفيقه القبطيه، وأغنية ولاد حارتنا ألحان محمد الموجى وغناء محمد قنديل ، ويتحدث نجل البندارى عن ذكريات والده مع عبد الحليم والكتاب الذى الفه له بعنوان جسر التنهدات عام ١٩٦١ ، وكتاب راقصات مصر ، وكتاب عبد الوهاب.

أغانى منسيه إعداد وتقديم الكاتبه الصحفيه سحر الجمل ، هندسه اذاعيه غاده جمال الدين،  قام بعمل تتر البرنامج الفنانه القديره سهير المرشدى ،وموسيقى أعدها المخرج محمد ترك باذاعة الاغاني.

جليل البنداري اذاعة الأغاني الأنسة حنفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات الترم الأول 2025 الصف الاول الثانوي

جدول امتحانات الترم الأول 2025 الصف الأول الثانوي | تفاصيل وصور

عمر كمال

إكرامي يكشف مفأجاة نارية بشأن إصابة عمر كمال

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم السبت 21 ديسمبر.. وهذا ثمن البانيه والبيض

معاش

بشرى سارة.. احسب الزيادة المقررة لمعاشك بداية من يناير

حالة الطقس

أول أيام الشتاء.. مفاجأة في حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

أرشيفية

برد ولا كورونا؟|أعراض المتحور XEC الجديد.. 5 علامات مميزة

إيهاب الخطيب

إيهاب الخطيب يكشف مصير على معلول مع النادي الأهلي

مرتبات شهر يناير وفبراير ومارس

قرارات عاجلة بشأن مرتبات يناير وفبراير ومارس|هدايا من الحكومة لهؤلاء في 2025

ترشيحاتنا

حسن الشيباني

حسن الشيباني يتولى حقيبة وزارة الخارجية السورية

أرشيفية

الدفاع الروسية تكشف حجم خسائر أوكرانيا خلال 24 ساعة

بلينكن

اعتراف أمريكي بمحاولات تغيير النظام في إيران

بالصور

محافظ الشرقية يفتتح سوق اليوم الواحد بمنطقة الصيادين بالزقازيق

اليوم الواحد
اليوم الواحد
اليوم الواحد

خلال تكريمها بجائرة الأفضل .. نرمين الفقي تخطف الأنظار بفستان أسود جرئ

نرمين الفقي
نرمين الفقي
نرمين الفقي

شبكات العناكب والاحتفال بالأموات .. أغرب عادات الاحتفال بالكريسماس

احتفالات الكريسماس
احتفالات الكريسماس
احتفالات الكريسماس

بالدجاج أو اللحم.. طريقة عمل البيكاتا بالمشروم

طريقة عمل البيكاتا بالمشروم
طريقة عمل البيكاتا بالمشروم
طريقة عمل البيكاتا بالمشروم

فيديو

مشاجرة فتاه اوكرانية

كانت سكرانة وخبطت عربية.. الحكم على فتاة اوكرانية تعدت على سيدة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

هدفي جمع التبرعات ومفيش شوال ولا 8 مليون.. اعترافات سائق مطروح مدعي الأمانة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير عاجل من الأرصاد .. منخفض جوي يهدد المحافظات بأمطار وسيول

ام سجدة

عملت فيلر في مركز مشهور.. أم سجدة وشها باظ وشفايفها ورمت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نظرية العصر الإسرائيلي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: سلامتك د. مصطفى

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ المناهج بجامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احترام حقوق الإنسان تسهم في بناء الكيان

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: مفيش هرم للإيجار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: التوحد

المزيد