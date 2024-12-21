العراق: نقيم الأوضاع في سوريا من أجل اتخاذ القرارات

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ضرورة تضافر الجهود والعمل على مساعدة السوريين على إدارة شؤون بلدهم، من دون أي تدخل يتجاوز على سيادة ووحدة الأراضي السورية.



جاء ذلك خلال لقائه وزير الدفاع الإيطالي، بحث خلاله العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات وخصوصاً في الجوانب الأمنية، وبما يحقق المنفعة المتبادلة بين البلدين الصديقين

وأشار إلى أن الحكومة العراقية تعمل على تقييم الأوضاع في سوريا، من أجل اتخاذ القرارات اللازمة بتطوراتها.



وأشار إلى استعداد العراق للتعاون مع الدول الصديقة لتثبيت الاستقرار في المنطقة، لما له من تأثير على الأمن العالمي.