الشيباني وزيرا للخارجية السورية .. من هو ؟

أعلنت إدارة الشؤون السياسية في سوريا، اليوم السبت، تكليف أسعد حسن الشيباني بحقيبة وزارة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، ليكون أول من يشغل المنصب بعد سقوط الرئيس المخلوع بشار الأسد.



والشيباني من بني شيبان، ولد في محافظة الحسكة 1987، وانتقل مع عائلته للسكن في دمشق، وهناك تخرج من جامعتها عام 2009 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية فرع اللغة الانجليزية وآدابها.

انضم للثورة السورية منذ بدايتها في عام 2011. شارك في تأسيس حكومة الإنقاذ السورية، وأسس إدارة الشؤون السياسية. عمل في الجانب الإنساني وأقام علاقات مع الأمم المتحدة ووكالاتها، وسهل العمل الانساني في شمال غرب سوريا.

حصل الشيباني على درجة الماجيستير في العلوم السياسية والعلاقات الخارجية من تركيا في عام 2022.

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