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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

توك شو

إلهام شاهين: منى زكي بنتي وأختي الصغيرة وبحبها وبفرح لنجاحها| فيديو

إلهام شاهين
إلهام شاهين
منار عبد العظيم
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أعربت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها بمشاركة فيلم مصري في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة، مشيرة إلى أن المهرجان شهد حضورًا لافتًا للأفلام المصرية، حيث شارك عدد كبير من الأفلام المصرية ضمن فعاليات المهرجان، ما يعكس قوة السينما المصرية وتنوعها. 

وأضافت إلهام شاهين أنها دائمًا تشعر بالفخر عندما ترى السينما المصرية تحظى بالاهتمام على الساحة الدولية، خاصة في المهرجانات الكبرى مثل مهرجان البحر الأحمر.

وفي لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان في برنامج "سبوت لايت" المذاع على قناة صدى البلد، تحدثت إلهام شاهين عن لحظات الفرح التي عاشتها أثناء تكريم الفنانة منى زكي في حفل الافتتاح، حيث عبرت عن سعادتها بهذا التكريم، مؤكدة أنها تشعر تجاه منى زكي بمشاعر خاصة للغاية، قائلة: "منى زكي  بنتي وأختي الصغيرة، وبحبها جدًا ومبسوطة بتكريمها".

 وتحدثت إلهام شاهين عن ذكرياتها مع منى زكي في بداية مشوارها الفني، حيث قالت: "منى زكي ظهرت معايا في بداية مشوارها الفني في مسلسل (نصف ربيع الآخر)، وبعدها كان أول فيلم في حياتها (القتل اللذيذ)، وكنا مع بعض فيه مع الفنان أشرف فهمي، وأنا فرحانة ليها جدًا، وبشوفها دلوقتي وقد إيه نجحت وحققت إنجازات كبيرة".

وكشفت إلهام شاهين في اللقاء عن سر جمالها ورشاقتها، مشيرة إلى أنها تتبع نظامًا غذائيًا صحيًا بانتظام ساعدها على إنقاص وزنها بشكل ملحوظ. 

وأضافت، مازحة: "شوية خسسان بس"، موضحة أنها تهتم بصحتها بشكل كبير وتحرص على ممارسة الرياضة والحفاظ على نمط حياة صحي.

وأكد أنها تشعر بالرضا عن مظهرها الحالي وأنها تسعى دائمًا للحفاظ على لياقتها البدنية، مشيرة إلى أن الجمال الداخلي لا يقل أهمية عن الجمال الخارجي، وأنها دائمًا ما تسعى لتحقيق التوازن بين حياتها الشخصية والمهنية.

إلهام شاهين السينما المصرية برنامج سبوت لايت منى زكي

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