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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

مرأة ومنوعات

تنظيف فروة الرأس من قشرة الشعر.. خطوات بسيطة تخلصك منها في الحال

قشرة الرأس
قشرة الرأس
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 قشرة الشعر مشكلة شائعة تؤثر على الكثير من الأشخاص، ويمكن أن تكون محبطة جدًا، حيث تسبب الحكة والتهيج وقد تترك آثارًا على الملابس.

 وفي هذا المقال، نقدم لك بعض الطرق الفعّالة لتنظيف فروة رأسك من قشرة الشعر والحفاظ على صحة شعرك وفروة رأسك، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

أسباب قشرة الشعر

قبل الحديث عن كيفية التخلص من القشرة، من المهم أن نفهم الأسباب التي تؤدي إلى ظهورها:

جفاف فروة الرأس: واحدة من الأسباب الرئيسية للقشرة هي جفاف فروة الرأس، مما يجعل الجلد يتقشر ويُسبب القشرة.

الإفراز الزائد للزيوت: في بعض الحالات، يمكن أن تؤدي الإفرازات الزيتية الزائدة على فروة الرأس إلى تراكم خلايا الجلد الميتة وتحفيز نمو الفطريات التي تسبب القشرة.

الفطريات: يُعتقد أن الفطريات التي تنمو على فروة الرأس، تلعب دورًا في تطور القشرة. هذه الفطريات تتغذى على الزيوت الموجودة في فروة الرأس.

التوتر أو التغيرات الهرمونية: يمكن أن تكون التغيرات الهرمونية أو التوتر سببًا آخر لظهور قشرة الشعر.

خطوات تنظيف فروة الرأس

قشرة الشعر 

استخدام شامبو مضاد للقشرة: يُعتبر استخدام الشامبو المضاد للقشرة أحد أفضل الحلول لهذه المشكلة. يحتوي هذا الشامبو على مكونات، التي تساعد في تقليل نمو الفطريات والتحكم في القشرة.

تدليك فروة الرأس بلطف: التدليك اللطيف لفروة الرأس أثناء غسل الشعر يساعد في إزالة الخلايا الميتة وتنشيط الدورة الدموية، مما يعزز صحة فروة الرأس ويقلل من مشكلة القشرة.

ترطيب فروة الرأس: بعد غسل الشعر بالشامبو، يُفضل استخدام بلسم مرطب يساعد على ترطيب فروة الرأس ومنع جفافها، تأكد من اختيار منتجات تحتوي على مكونات طبيعية مثل زيت جوز الهند أو زيت الأرجان.

استخدام الزيوت الطبيعية: تعتبر الزيوت الطبيعية من الحلول الفعّالة للتخلص من القشرة. زيت الزيتون وزيت جوز الهند لهما خصائص مرطبة ومضادة للفطريات تساعد في علاج القشرة. يمكنك تدليك فروة رأسك بالزيت لبضع دقائق قبل غسله.

تجنب المنتجات الكيميائية القاسية: تجنب استخدام المنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية قاسية على فروة الرأس، حيث يمكن أن تزيد من الجفاف أو التهيج.

الحفاظ على النظافة الشخصية: يجب غسل الشعر بانتظام للتأكد من التخلص من الزيوت الزائدة والشوائب التي قد تساهم في ظهور القشرة.

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