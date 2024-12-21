كيف تمت صناعة الجولانى على مدار سنوات؟. سمير فرج يكشف مفاجأة

أكد اللواء الدكتور سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، أن حروب الجيل الرابع تهدف إلى استهداف الشعوب والدول بدلًا من الجيوش التقليدية، على عكس الحروب القديمة التي كانت تعتمد على المواجهة العسكرية المباشرة.

وقال سمير فرج في حواره مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج “ صالة التحرير ” المذاع على قناة “ صدى البلد”، :" البشرية مرت بخمسة أنواع من الحروب: الحروب النابليونية، الحروب العالمية، الحروب بالوكالة، حروب الجيل الرابع، وحروب الجيل الخامس.

وأضاف سمير فرج أن الولايات المتحدة شعرت بالتهديد من توسع الاتحاد السوفيتي في أفغانستان واقترابه من مصادر الثروات، فدعمت تشكيل تنظيم للقتال عُرف لاحقًا باسم "القاعدة".

وتابع فرج أن أسامة بن لادن تلقى دعمًا ماليًا قدره 5 مليارات دولار من الولايات المتحدة، لكنه انقلب عليها لاحقًا ووقف وراء هجمات 11 سبتمبر.

وأوضح سمير فرج أن تنظيم القاعدة انقسم بعد ذلك، وأسّس أبو محمد الجولاني تنظيم "هيئة تحرير الشام" في سوريا، ورغم أن الولايات المتحدة رصدت مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه، فقد تراجع اسمه وظهر لاحقًا تحت اسم أحمد الشرع.