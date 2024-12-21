السوشيال ميديا بلوة.. سمير فرج يحذر من أمر خطير على الهواء

حذر اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، من مخاطر حروب الجيل الرابع والخامس على الدول والشعوب

وقال سمير فرج في حواره مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج " صالة التحرير "المذاع على قناة " صدى البلد"، :" يتم تنفيذ حروب الجيل الرابع والخامس من خلال خطة حرب نفسية ".

وتابع سمير فرج :" خطة الحرب النفسية قصيرة المدى ومتوسطة المدى وبعيدة المدى ".

وأكمل سمير فرج :" من وسائل حروب الجيل الرابع والخامس هو الإعلام سواء المكتوب أو المرئي أو المسموع والسوشيال ميديا ، ودي بلوة ".

وأضاف سمير فرج :" يتم استخدام الفبركة والشائعات بشكل ضخم على السوشيال ميديا ، والذكاء الاصطناعي ممكن يخلي الشخص يقول كلام مقلوش خالص ".