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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

توك شو

الرئيس السيسي: إضافة 4 ملايين فدان للرقعة الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي بحلول 2025

الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الحكومة المصرية تعمل على إضافة 4 ملايين فدان إلى الرقعة الزراعية في مصر بحلول عام 2025-2026، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية.

 وأضاف الرئيس السيسي أن هذا المشروع جزء من رؤية الحكومة لزيادة الإنتاج الزراعي ودعم الاقتصاد الوطني بشكل عام، من خلال تحسين الإنتاجية وتوسيع الأراضي المزروعة بأحدث التقنيات الزراعية.

وفي سياق آخر، أشار الرئيس السيسي إلى أن الحكومة تركز بشكل كبير على تطوير البنية التحتية للموانئ المصرية، وذلك بهدف تعزيز الخدمات اللوجستية وتحسين حركة التجارة عبر الموانئ.

وهذه الخطوة تعد أساسية لدعم تجارة الترانزيت وزيادة قدرة مصر على التفاعل مع أسواق العالم، وهو ما سيسهم بشكل كبير في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل.

جاءت تصريحات الرئيس السيسي خلال زيارة تفقدية إلى أكاديمية الشرطة، حيث كان في استقباله اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وعدد من قيادات أكاديمية الشرطة ووزارة الداخلية. 

وخلال الزيارة، اطلع الرئيس السيسي على كافة البيانات الخاصة بكل طالب خلال اختبارات كشف الهيئة، كما قام بمراجعة الدرجات التي تم تحصيلها من مراحل الاختبارات المختلفة، مما يعكس الشفافية التامة في نتائج الاختبارات.

تأتي هذه التصريحات في وقت حاسم بالنسبة لمصر، حيث تسعى الحكومة لتحقيق نهضة شاملة في القطاع الزراعي، إلى جانب تعزيز القدرة اللوجستية والتجارية للبلاد عبر الموانئ. 

الرئيس السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي تعزيز الأمن الغذائي رؤية الحكومة

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