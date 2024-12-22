تأجيل انتخابات نقابة الفنانين التشكيليين بالإسكندرية لعدم اكتمال النصاب القانوني

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الفنانين التشكيليين بمحافظة الإسكندرية أمس السبت عدم اكتمال النصاب القانوني للحضور، وبناء عليه تكون الإعادة أمس السبت الموافق 4 من شهر يناير القادم لعام 2025 اعتبارًا من الساعة 10 صباحًا إلى 5 مساء.

وكان ترشح بفرع الإسكندرية على مقعد النقيب حسن وصفي وهالة البشبيشي وأحمد الباز، فيما ترشح لمجلس الإدارة بشعبة (النحت) نانسي مرقص ونشوى الغرياني وهاني السيد وأحمد عبدالسلام، وبشعبة (الجرافيك) ريهام الفحام وأمل سليم ومعالي خليل ومصطفى علي ومحمد مصطفى، وبشعبة (التصوير) محمود عطيان وصموئيل أنسى ونرمين جمعة ومصطفى عيسى، وبشعبة (الديكور) محمد فؤاد وفاطمة الزهراء وأشرف السكري ومحمد بركات.

وكان قد تأجل موعد الانتخابات في وقت سابق قبيل انطلاق المارثون أمس.