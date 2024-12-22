البنجر يحميك من مرض خطير .. اكتشاف جديد

يعد البنجر من الأطعمة التي يعشقها الكثير بسبب مذاقها الجيد وايضًا لانه يُستخدم في عدة أطعمة وبطرق تحضير مختلفة .

وكشف موقع بولد سكاي في تقرير له مؤخرا أن البنجر يحمي الكبد من التلف وذلك لاحتوائه على مضادات أكسدة قوية.

وللبنجر فوائد عديدة ايضاً منها :

١- يعزز البنجر المسلوق وصول الأكسجين إلى جميع أعضاء الجسم وتحسين نسبة الهيموجلوبين.

٢- أثبتت أيضا الدراسات أن البنجر قادر على الوقاية من الأمراض القلبية والجلطات الشريانية والأزمات القلبية المفاجئة.

٣- يعمل البنجر ايضا على التقليل من نسبة الكوليسترول الضار بالدم.

٤- من أهم فوائد البنجر تحسين عمل الجهاز الهضمي والتقليل من أعراض أمراض القولون.

٥ - يقلل البنجر من فرص الإصابة بالأنيميا، وهذا لأنه يحتوي على نسبة عالية من الحديد.

٦- ينصح بتناوله لمن يتبع أي حمية غذائية، وذلك لأنه يعمل على التقليل من الوزن الزائد والمساعدة على زيادة حرق الدهون الزائدة.

٧ - يمكن أن يساعد البنجر في تحسين تدفق الدم إلى الدماغ، ما يعزز الوظائف الإدراكية ويقلل من خطر الإصابة بأمراض كثيرة مثل الخرف.

٨- الفيتامينات والمعادن الموجودة في البنجر تدعم صحة البشرة وتحافظ على نضارتها.

٩- أثبتت الدراسات أن البنجر غني بمضادات الأكسدة التي تساعد في تقليل الالتهابات المزمنة المرتبطة بأمراض عديدة مثل السمنة وأمراض القلب.



وكانت الشيف فاطمة أبو حاتي قدمت عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، طريقة عمل سلطة البنجر لأصحاب الدايت.

مقادير عمل سلطة البنجر :

٣ ثمرات من البنجر

٤/١ كوب زيت زيتون

٤/١ كوب ليمون

رشة ملح

ربع كوب بقدونس مفروم (حسب الرغبة)

طريقة عمل سلطة البنجر ( سلطة الشمندر ):

١- قومي بسلق البنجر في إناء به ماء، واتركيه من ٣٠ إلى ٤٥ دقيقة.

٢- قطعي البنجر إلى قطع صغيرة، واضيفي إليه زيت الزيتون والبقدونس وعصير الليمون والملح.

٣- قلبي المكونات جيدا وضعيها في طبق التقديم.