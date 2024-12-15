خرافات ... القومي للتغذية البنجر لا يعالج الانيميا

نشر المعهد القومي للتغذية التابع لهيئة المستشفيات التعليمية بوزارة الصحة والسكان ، مجموعة من المعلومات الهامة حول العناصر الغذائية وأهميتها لجسم الإنسان .
وقال المعهد من خلال منشور توعوي له عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي « فيس بوك » إن البنجر لا يعالج الانيميا حيث أنه من الخضراوات المفيدة و المغذية و لكنه ليس علاجا للانيميا.
وأوضح المعهد القومي للتغذية ، إن البنجر يحتوى على كميات قليلة من الحديد مقارنة بما يحتاجه جسم الانسان ، حيث يحتاج الفرد الى 8 ميليجرام من الحديد يوميا.
لا يمكن الاعتماد على تناول البنجر لعلاج حالات الانيميا .
وتابع المعهد القومي للتغذية ، « تحتوى ثمرة البنجر المتوسطة على 0.7 ميليجرام فقط من الحديد ،
لذلك لا يمكن الاعتماد على تناول البنجر لعلاج حالات الانيميا .
يعد البنجر من الأكلات المفيدة والصحية التي يمكن أن تتناولها بطرق مختلفة ولذلك نقدم لكِ اليوم طريقة عمل سلطة البنجر اللذيذة:
المكونات:
2-3 حبات بنجر متوسطة الحجم
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
1 ملعقة كبيرة عصير ليمون
1 ملعقة صغيرة خل (اختياري)
رشة ملح
رشة فلفل أسود
1 فص ثوم مفروم (اختياري)
2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم أو نعناع طازج مفروم
1 ملعقة صغيرة كمون (اختياري)
مكعبات جبن فيتا أو مكسرات محمصة للتزيين (اختياري)
الطريقة:
1. سلق البنجر: اغسلي البنجر جيدًا وضعيه في قدر به ماء كافٍ لتغطيته. اغليه لمدة 30-40 دقيقة حتى يصبح طريًا. (يمكنك أيضًا شوي البنجر في الفرن للحصول على نكهة أعمق).
2. تقشير البنجر: بعد السلق، اتركي البنجر ليبرد قليلًا، ثم قشريه بسهولة عن طريق فرك القشرة بيديك أو باستخدام منشفة ورقية.
3. تقطيع البنجر: قطعي البنجر إلى شرائح رفيعة أو مكعبات صغيرة حسب الرغبة.
4. تحضير التتبيلة: في وعاء صغير، اخلطي زيت الزيتون، عصير الليمون، الخل (اختياري)، الملح، الفلفل الأسود، والثوم المفروم إذا كنتِ تفضلينه.
5. خلط السلطة: في وعاء تقديم، ضعي البنجر المقطع وأضيفي التتبيلة. اخلطي المكونات برفق حتى تتجانس.
6. التزيين: رشي البقدونس المفروم أو النعناع، ويمكنك إضافة الجبن أو المكسرات للتزيين.
7. التقديم: قدمي السلطة باردة كمقبلات أو طبق جانبي.