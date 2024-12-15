خرافات ... القومي للتغذية البنجر لا يعالج الانيميا

نشر المعهد القومي للتغذية التابع لهيئة المستشفيات التعليمية بوزارة الصحة والسكان ، مجموعة من المعلومات الهامة حول العناصر الغذائية وأهميتها لجسم الإنسان .

وقال المعهد من خلال منشور توعوي له عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي « فيس بوك » إن البنجر لا يعالج الانيميا حيث أنه من الخضراوات المفيدة و المغذية و لكنه ليس علاجا للانيميا.

وأوضح المعهد القومي للتغذية ، إن البنجر يحتوى على كميات قليلة من الحديد مقارنة بما يحتاجه جسم الانسان ، حيث يحتاج الفرد الى 8 ميليجرام من الحديد يوميا.

لا يمكن الاعتماد على تناول البنجر لعلاج حالات الانيميا .

وتابع المعهد القومي للتغذية ، « تحتوى ثمرة البنجر المتوسطة على 0.7 ميليجرام فقط من الحديد ،

لذلك لا يمكن الاعتماد على تناول البنجر لعلاج حالات الانيميا .

يعد البنجر من الأكلات المفيدة والصحية التي يمكن أن تتناولها بطرق مختلفة ولذلك نقدم لكِ اليوم طريقة عمل سلطة البنجر اللذيذة:

المكونات:

2-3 حبات بنجر متوسطة الحجم

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

1 ملعقة صغيرة خل (اختياري)

رشة ملح

رشة فلفل أسود

1 فص ثوم مفروم (اختياري)

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم أو نعناع طازج مفروم

1 ملعقة صغيرة كمون (اختياري)

مكعبات جبن فيتا أو مكسرات محمصة للتزيين (اختياري)



الطريقة:

1. سلق البنجر: اغسلي البنجر جيدًا وضعيه في قدر به ماء كافٍ لتغطيته. اغليه لمدة 30-40 دقيقة حتى يصبح طريًا. (يمكنك أيضًا شوي البنجر في الفرن للحصول على نكهة أعمق).



2. تقشير البنجر: بعد السلق، اتركي البنجر ليبرد قليلًا، ثم قشريه بسهولة عن طريق فرك القشرة بيديك أو باستخدام منشفة ورقية.



3. تقطيع البنجر: قطعي البنجر إلى شرائح رفيعة أو مكعبات صغيرة حسب الرغبة.



4. تحضير التتبيلة: في وعاء صغير، اخلطي زيت الزيتون، عصير الليمون، الخل (اختياري)، الملح، الفلفل الأسود، والثوم المفروم إذا كنتِ تفضلينه.



5. خلط السلطة: في وعاء تقديم، ضعي البنجر المقطع وأضيفي التتبيلة. اخلطي المكونات برفق حتى تتجانس.



6. التزيين: رشي البقدونس المفروم أو النعناع، ويمكنك إضافة الجبن أو المكسرات للتزيين.



7. التقديم: قدمي السلطة باردة كمقبلات أو طبق جانبي.