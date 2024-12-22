لينوفو تطلق ثورة تقنية.. أول كمبيوتر في العالم مزود بشاشة قابلة للطي

لطالما كانت الشاشات القابلة للطي مصدر اهتمام كبير، ومع اقتراب عرضها على الساحة التجارية، يبدو أن هذا الابتكار هو التالي في عالم التكنولوجيا، بعد سنوات من العروض من شركات تصنيع الشاشات والعلامات التجارية الشهيرة، حان الوقت للمستخدمين الحصول على أول جهاز تجاري مزود بشاشة قابلة للطي.

وبحسب ما ذكره موقع “gsmarena” التقني، ستكشف شركة لينوفو Lenovo، في بداية شهر يناير المقبل عن أحدث جيل من ThinkBook Plus يتميز بشاشة فريدة من نوعها يمكن طيها، من خلال معرض الأجهزة الاستهلاكية CES.

ووفقا للمسرب التقني الشهير Evan Blass، سيكون هذا الجهاز مزودا بتصميم ثوري يعزز تجربة الاستخدام، حيث يمكن استخدامه كجهاز كمبيوتر محمول عادي بمعدل عرض إلى ارتفاع يبلغ 3:2، مع تقنية مبتكرة مخفية خلف هذه الشاشة.

كمبيوتر لينوفو ThinkBook Plus

عندما تريد بعض المساحة الإضافية للشاشة، ما عليك فعله سوى سحب الشاشة لأعلى، فهي تقدم تجربة فريدة مما سيجعلها نقطة جذب لهذا الكمبيوتر المحمول.

ومع ذلك، لا تتوفر حتى الآن تفاصيل عن مواصفات الشاشة، كما أن هناك تساؤلات حول متانة هذه النوعية من المنتجات في خطواتها الأولى، ومن المتوقع أن يرتفع سعر هذا الجهاز الجديد، مما يعكس تجربة المستخدم المبكرة في عالم التكنولوجيا المتقدمة.

كمبيوتر لينوفو ThinkBook Plus

كمبيوتر شفاف

وعن ابتكاراتها التي لا تحصي في عالم أجهزة الكمبيوتر المحمول المميز، يشار إلى شركة لينوفو قد استعرضت في شهر فبراير من العام الجاري، من خلال المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة في برشلونة، نموذجا أوليا لجهاز كمبيوتر محمول يحتوي على شاشة شفافة.

زودت لينوفو الكمبيوتر المحمول بلوحة تتبع تحتوي على لوحة مفاتيح تعمل باللمس وقلم للرسم أو التنقل به، وأثناء استعرضها لإمكانات الجهاز الفريدة قام أحد الموظفين بوضع زهرة عباد شمس خلف الشاشة الشفافة، وتمكنت الكاميرا المدمجة في الكمبيوتر المحمول من التعرف على الجسم باعتباره زهرة عباد الشمس ثم تقديم معلومات عنه باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

وخلال فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES لعام 2023، كشفت لينوفو عن حاسوب مزود بتصميم غريب، يظهر لأول مرة في عالم الحواسيب المحمولة، أطلقت عليه اسم Yoga Book 9i، وهو أول لابتوب مزود بشاشات OLED مزدوجة، إلى جانب مجموعة فريدة من المواصفات المميزة.