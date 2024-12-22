طب بشري سوهاج تناقش «الجديد في علاج أمراض الكلى والسكر»

نظمت كلية الطب البشري بجامعة سوهاج، المؤتمر السادس عشر لقسم أمراض الباطنة لمناقشة الجديد في علاج أمراض الكلى والسكر.

وذلك بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض وزراعة الكلي، بحضور الدكتور خالد عبد عمران، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مجدي القاضي، عميد الكلية، والدكتور نايل عبد الحميد، رئيس قسم الباطنة العامة، والدكتور لطفي حامد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور علي طه القرياتي، أستاذ أمراض الكلى، ونخبة من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس، وذلك بقاعة الاحتفالات الزجاجية بالحرم الجامعي القديم.

وأكد الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، حرص الجامعة على عقد المؤتمرات واللقاءات العلمية لمواكبة البحث العلمي في مختلف التخصصات الطبية ومعرفة الجديد في جميع التخصصات.

وذلك إيماناً منها بالأهمية العلمية والإكلينيكية لمثل هذه الفعاليات وما ينتج عنها من أحداث تطور دائم وممنهج فى خبرات شباب الأطباء، ما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بالمحافظة والمحافظات المجاورة.

وثمن الدكتور خالد عمران دور كلية الطب البشري المتميز في خدمة المجتمع سواء داخل الجامعة أو خارجها من خلال الندوات التوعوية والقوافل الطبية التي تنظمها والخدمات الطبية والعلاجية التي تقدمها من خلال مستشفى الجامعة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.

وأشار إلى أهمية تلك المؤتمرات في إعداد أطباء على أعلى كفاءة لخدمة المرضى في جميع التخصصات.

جامعة سوهاج

وأوضح الدكتور مجدي القاضي أن المؤتمر يناقش الجديد في علاج أمراض الكلى والسكر وكيفية تحضير مرضى زراعة الكلى وطرق علاجهم، وذلك من خلال مناقشة العديد من الحالات بشكل عملي وتفاعلي، بالإضافة إلى ورشة عمل داخل المستشفى عن الغسيل البريتوني والدموي، حيث شارك به أكثر من 400 طبيب من داخل وخارج المحافظة.

وقال الدكتور نايل عبد الحميد إن المؤتمر استمرت فعالياته على مدار يومين واشتمل على 8 جلسات علمية، بحضور أكثر من 40 أستاذا للكلى والسكر وأمراض الباطنة سواء كمحاضر أو مشارك من أكثر من 10 جامعات ومعاهد على مستوى الجمهورية، كجامعة القاهرة، والإسكندرية، والمنصورة، وبني سويف، والفيوم، وأسيوط، وقنا، والمنوفية، وطنطا، والمعهد القومي للكلى.