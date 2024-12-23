تنافس أبل.. أفضل الساعات الذكية في الأسواق

كثيرة هي أنواع الساعات الذكية في الأسواق التي تأتي بالعديد من المواصفات العصرية مقابل أسعار طرحها في الأسواق فلقد كانت ساعات أبل رائدة السوق في قطاع الساعات الذكية لفترة من الوقت الآن، ولكن في المقابل أتت العديد من العلامات التجارية لتدخل سوق المنافسة وإليك أبرزها:

ساعة هواوي

تتفوق هواوي على آبل كأكبر شركة لصناعة الساعات الذكية في العالم، وعلى الرغم من كونها رائدة مخضرمة في قطاع الأجهزة القابلة للارتداء بتشكيلة Apple Watch المتميزة؛ فقد خسرت Apple الصدارة لصالح Huawei.

ووفقًا لتقرير حديث؛ تمكنت العلامة التجارية الصينية من تجاوز Apple من الربع الأول إلى الربع الثالث في عام 2024وتمكنت Huawei من تأمين حصة سوقية بلغت 16.9 في المائة في هذه الأشهر التسعة.

وتمكنت Huawei من شحن 23.6 مليون وحدة ساعة ذكية، متغلبة على شحنات Apple البالغة 22.5 مليون وحدة. كما استحوذت الأخيرة على حصة سوقية بلغت 16.2 في المائة في سوق الساعات الذكية.

نمو ملحوظ لـ Huawei

شهد سوق الساعات الذكية الصيني نموًا ملحوظًا على أساس سنوي بنسبة 23.3 في المائة، بينما شهدت أسواق رئيسية أخرى مثل الهند والولايات المتحدة انخفاضًا خلال نفس الفترة.

في الأرباع الثلاثة، سجلت هواوي نموًا مذهلاً بنسبة 44.3 في المائة على أساس سنوي بفضل بعض طرازات الساعات الذكية الشهيرة مثل ساعة Watch GT5 و Watch GT5 Pro و Watch D2 .

في الوقت نفسه، شهدت Apple انخفاضًا بنسبة 12.8 في المائة على أساس سنوي خلال نفس الفترة بينما تم تجاوز شركة Apple هنا، فقد نجحت في التغلب على شركة Huawei في سوقها المحلي للهواتف الذكية . لقد هيمنت على مبيعات الربع الثالث من عام 2024 وكان المنافس المحلي الوحيد هو شركة Huawei.

ساعة ون بلس 3

وتأتي من ضمن الساعات التي سيتم طرحها هي ساعة Watch 3 والتي تسمح للمستخدمين بإجراء المكالمات وتلقي الإشعارات وتشغيل الموسيقى دون الحاجة إلى اقتران الهاتف بالساعة ومع ذلك، قد تقتصر هذه الميزة في البداية على بعض الأسواق ومن المرجح أن تكون الصين هي الوجهة الأولى.

ويشير التقرير أيضًا إلى أن ساعة Watch 3 قد تحتوي على معالج Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 قوي، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 2 جيجابايت وذاكرة تخزين بسعة 32 جيجابايت. ويشير التقرير إلى أن الساعة ستحتوي على بطارية بسعة 500 مللي أمبير في الساعة.