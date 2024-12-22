كاتب صحفي: المناهج الدراسية الجديدة تتطلب تدريب وتأهيل المعلمين.. فيديو

تحدث الكاتب الصحفي محمود طه، مسئول ملف التعليم بجريدة اليوم السابع، تفاصيل عقد وزارة التربية والتعليم لسلسلة ورش عمل للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة لترقي العديد من المعلمين.

وقال "طه" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب ببرنامج "صباح البلد "المذاع على قناة "صدى البلد"، إن وزارة التعليم لديها مجموعة من المناهج الدراسية الجديدة تم بناؤها منذ 2018 وحتى الآن، لفتاً بأن تلك المناهج تتطلب تدريب خاصة المعلمين و الأخصائيين النفسيين وأيضا أخصائي التكنولوجيا وكل المسئولين عن العملية التعليمية.

وأضاف مسئول ملف التعليم ، أن وزارة التربية والتعليم عقدت خلال الأيام الماضية ورشتين عمل بمشاركة الخبراء، كما تستكمل عقد 10 ورش أخرى خلال الأسبوع الحالي والقادم، لإعداد مصفوفة المهارات والمعارف، لتدريب المعلمين بما يتناسب مع المناهج التعليمية، مشيراً أن الترقية للمعلمين تكون كل 5 سنوات.

وتابع محمود طه، أن المصفوفة سوف تضيف للمعلمين خبرات كبيرة، وتساعده على دعم ومساندة وتعليم الطلبة في المدارس المصرية مؤكدا أن وزارة التربية والتعليم تمكنت من سد عجز نقص المعلمين في مصر.

كما أشار إلى أن المعلمين كانوا يحصلون على ورش تدريبية ومن ثم اختبارات، قبل الحصول على الترقية، مضيفاً أنه في الوقت الحالي يتم تدريب المعلمين على مصفوفة المهارات والمعالم قبل الحصول على الترقية.