شاهد.. اجتماع تنظيمي حاشد لأمانة أول المحلة لمناقشة قضايا وهموم المواطن

أقامت أمانة اول المحلة الكبرى اجتماعها التنظيمي الشهري لجميع تشكيلات الأمانات النوعية بحضور أمين أول المحلة الدكتور مسعد البلقيني، والأمناء المساعدين، ومحمد هاشم، أمين التنظيم، وجميع الأمناء النوعيين بتشكيلاتهم، وبحضور النائب المهندس محمود الشامي، عضو مجلس النواب.

بدأ الاجتماع بالسلام الجمهوري ثم تلاه ترحيب بالتنظيمين من أمين التنظيم.

واستهل الدكتور مسعد البلقيني كلمته بالترحيب بالنائب والأمناء النوعيين بتشكيلاتهم، كما أثنى على حرص الأمناء على حضور الاجتماع والتواجد، وشكرهم على الروح العالية والتي تثبت أنهم على قلب رجل واحد.

كما أثنى على التشكيلات الجديدة التي تعكس مدى قوة حزب مستقبل وطن.

وتم فتح باب النقاش لبعض الموضوعات التي تهم الشارع المحلاوي، وتقديم بعض الاقتراحات التي تفيد المواطن المحلاوي.

وفي نهاية اللقاء، شكر الدكتور مسعد البلقيني الحضور، كما تم إعطاء بعض التعليمات والتكليفات التي تخدم الصالح العام.

كما تم تكريم أمانة الصحة متمثلة في الدكتورة فاطمة صقر، أمينة الصحة أول المحلة، كبطلة شهر ديسمبر، وذلك للجهد المبذول والفعاليات الخدمية التي أقامتها الأمانة على مدار الشهر.

