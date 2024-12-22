شيخ الأزهر يفتتح معهد محمد عطيتو الابتدائي للغات بالأقصر.. شاهد

افتتح الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، صباح اليوم ،معهد محمد عطيتو الابتدائى للغات ، وذلك بحضور قيادات الأزهر الشريف فضيلة أ.د ، محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف، و الدكتور، اسماعيل الحداد، الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر الشريف.

وبحضور الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ عبد الله صالح احمد رضوان ، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، و الدكتور خليفة محمد ابراهيم ، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية ، و الشيخ تاج الدين أبو الوفا ، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة قنا الأزهرية ، و عبير محمد محمود، مدير التعليم النموذجى بالأقصر، ولفيف من قيادات منطقة الأقصر الأزهرية ، و ايمان حسن يسين نجيدة ، المتبرعة بإنشاء المعهد ، والوفد المرافق لها.

وتفقد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب المعهد عقب افتتاحه، وسط أجواء من الفرحة والبهجة التي ارتسمت على وجوه الأطفال والطلاب، كما شهد عروضا مسرحية ضمن برنامج حفل الافتتاح.

وأشار الشيخ عبد الله صالح أحمد رضوان رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، إلى أن المعهد يتكون من 4 طوابق تشمل 43 فصل دراسي فضلا عن حجرة شيخ معهد، حجرة مدرسين ومدرسات، حجرة وحدة صحية، غرفة تغذية، مخزن، بوفيه، غرفة مشتريات، عدد 12حجرة إدارة، معمل لغات، عدد 3 معامل وتحضير للكيمياء والاحياء والطبيعة، حجرة مكتبة، عدد 2حجرة حاسب إلى، عدد 6 دورات مياه لكل مرحلة، دورة مياه مدرسين ومدرسات، وذلك على مساحة 1078 مترا.