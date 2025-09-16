قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: إجراء 2.8 مليون عملية جراحية على نفقة الدولة.. وعدد الجامعات وصل لـ 125
استصلاح الصحراء .. مدبولي: اللي الدولة عملته في الزراعة ميقدرش يعمله القطاع الخاص
رئيس الوزراء يجيب عن تساؤلات رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية .. تفاصيل
محافظ كفر الشيخ : 6500 فيزا جديدة لـ "تكافل وكرامة"
مدبولي: متوقع زيادة أسعار المواد البترولية في أكتوبر .. وهي الأخيرة
فيفا يحدد موعد مواجهة بيراميدز والأهلي السعودي في كأس الإنتركونتيننتال
توقعات بمكاسب جديدة للذهب مع اجتماع الفيدرالي.. اعرف التفاصيل
أحمد موسى محذرا: بوادر لانهيار كل اتفاقيات السلام في الشرق الأوسط
مدبولي: إعادة إحياء منطقة وسط البلد قائمة على الحفاظ التام على التراث والطابع المعماري
أحمد موسى: جماعة الإخوان الإرهابية شريكة نتنياهو وهدفها تهجير أهالي غزة
أحمد موسى: نتنياهو مجرم حرب.. ويهدد السلام في الإقليم كله
رئيس الوزراء: القطاع الخاص يشارك معنا في تطوير منطقة وسط البلد مع الحفاظ على طابعها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في لقاء هيئة الخدمة الروحية "الكامبس" ببيت السلام بالعجمي

هيئة الخدمة الروحية وتدريب القادة
هيئة الخدمة الروحية وتدريب القادة
ميرنا رزق

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في اللقاء الكبير لهيئة الخدمة الروحية وتدريب القادة (الكامبس)، الذي انعقد ببيت السلام بالعجمي، بحضور القس إيهاب طلعت، رئيس مجلس التربية بسنودس النيل الإنجيلي، والشيخ عصام عطية، رئيس الهيئة، والأخ هنري، قائد المنطقة (الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط آسيا) سابقًا، والأخ عزيز، قائد هيئة الخدمة الروحية وتدريب القادة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط آسيا حاليًا، والأخ وصفي، قائد هيئة الخدمة الروحية وتدريب القادة في مصر سابقًا، وأعضاء الفريق القيادي بالهيئة في مصر، بالإضافة إلى الأستاذ جورج حلمي، مدير بيت السلام بالعجمي، وجميع خدام وقادة "الكامبس".

وعبّر رئيس الطائفة الإنجيلية عن سعادته بالمشاركة مع قيادات وخدام هيئة الخدمة الروحية، مشيرًا إلى أن السيد المسيح هو النموذج الأمثل للقائد، وأن من أهم الصفات الجوهرية للقائد المسيحي: التقوى الشخصية، الصبر، الإيمان بإعطاء الفرصة الثانية، مساندة الآخرين ومساعدتهم، الشفافية، وشبع النفس الذي يبتعد عن الغيرة. موضحًا أن غياب القدوة يمثل واحدًا من أبرز التحديات التي تواجه الخدمة اليوم.

وعن رسالة الخدمة المسيحية، أكد الدكتور القس أندريه زكي أن التكامل والتكافل هو جوهر الرسالة، وأن الخدمة المتميزة لا تعرف عمرًا ولا مكانًا، بل تُقاس بمدى تأثيرها في حياة الناس وتحقيقها لمقاصد الله.

القس أندريه زكي الطائفة الإنجيلية الخدمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عائلات الأسرى الإسرائيليين في مظاهرات سابق

هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة

وزير التعليم

بشرى مالية سارة للمعلمين| وزير التعليم: 1000جنيه حافز ومفيش جنيه هيتأخر

إمام عاشور

بعد إصابته ونقله المستشفى.. ما هو مرض إمام عاشور ومدة غيابه؟

امام عاشور

إصابة إمام عاشور بمرض غريب .. ما هو وما أهم المعلومات عنه

منتحل صفة كاهن

لا تتعاملوا معه.. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحذر من منتحل صفة كاهن

وزير التعليم

أول رد من وزير التعليم على شكاوى اجبار الطلاب على شراء كتب المدارس التجريبية

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة وسعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة

اعتماد أضخم حركة تنقلات بين مديري ووكلاء الإدارات التعليمية بالجيزة .. غدا

الرئيس السيسي

قرار جمهورى بتعيين علاء حسن الشريف أمينًا عامًا لمجلس الوزراء

ترشيحاتنا

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

بالصور

قبل فوات الأوان .. علامات مبكرة تكشف الإصابة بانسداد شرايين الساقين

أعراض مرض الشرايين المحيطية
أعراض مرض الشرايين المحيطية
أعراض مرض الشرايين المحيطية

أكرم حسني وهشام ماجد ومصطفى غريب يدعمون الأسر الأولى بالرعاية بـ راعي مصر |صور

أكرم حسني
أكرم حسني
أكرم حسني

خلى إمام عاشور ساب الملعب.. أعراض مرضه بين الكبار والأطفال وعلامات الخطر

امام عاشور
امام عاشور
امام عاشور

احترس من تقديم الجبنة المثلثات للأطفال .. لاحظ الفرق بين هذه الأنواع

السر الخفي وراء الجبنة المثلثات
السر الخفي وراء الجبنة المثلثات
السر الخفي وراء الجبنة المثلثات

فيديو

سعد لمجرد

شبه دماغي.. سعد لمجرد يطرح أغنيته الجديدة

هلع على رحلة إسرائيلية

هلع على رحلة إسرائيلية … اشتباك بين ركاب طائرة من تل أبيب بسبب الصلاة

فوائد البرقوق

وداعًا للتجاعيد والشيب.. البرقوق هو الحل السحري

اختراق الهاتف من مكالمة

مكالمات ممكن تعرض موبايلك للاختراق .. إزاي تحمي نفسك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

المزيد