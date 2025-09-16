قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

تحت الـ100 ألف ريال .. أرخص 5 سيارات سيدان في السعودية

عزة عاطف

في ظل الارتفاع المستمر في أسعار السيارات داخل السوق السعودي، ما زالت فئة السيدان الاقتصادية تحتفظ بجاذبيتها باعتبارها الخيار الأكثر طلبًا للمستهلكين الباحثين عن الاعتمادية والتكلفة المناسبة. 

ومع اقتراب ميزانية الكثيرين من حاجز الـ100 ألف ريال، تبرز عدة طرازات جديدة تقدم قيمة عالية مقابل السعر، سواء من حيث الكفاءة في استهلاك الوقود أو المساحة الداخلية أو تجهيزات الراحة والأمان، مما يجعلها من أفضل البدائل المتاحة حاليًا في 2025.

سيارة نيسان صني 2025

تعتبر نيسان صني من أرخص السيارات الموثوقة ضمن فئة السيدان، وتبدأ أسعارها من 66,000 ريال سعودي للفئة الأساسية 1.6L S A/T، بينما تصل الفئات الأعلى إلى حوالي 83,500 ريال حسب المميزات. 

تشمل المواصفات تشمل محرك بنزين 4-أسطوانات سعة 1.6 لتر، قوة تُقرّب من 118 حصان، ناقل أوتوماتيكي، دفع أمامي، أنظمة مثل ABS، حساسات ركن، وغيرها من التجهيزات الأساسية المرتبطة بالأمان والراحة. 

سيارة MG5 2025

من السيارات التي تقدم قيمة كبيرة للمشترين محدودي الميزانية، حيث يبدأ سعر MG5 الجديدة من حوالي 55,775 ريال للفئة الأساسية (STD)، وترتفع إلى 69,575 ريال للفئة الأعلى DEL. 

تأتي MG5 بمحرك 1.5 لتر، عدد من الفئات التي توفر تجهيزات مميزة مثل شاشة وسطية، نظام تكييف، خيارات ترفيهية، مع استهلاك وقود مناسب ضمن الفئة. 

سيارة إم جي RX5 / MG RX5

يعد طراز MG RX5 يعد ضمن الخيارات الأرخص نسبيًا لفئة الكروس أوفر سيدان-هاتش-باك إن رغبت بأن يكون لديك تقاطع سيارة سيدان مع مواصفات شبه مرتفعة، فالفئة “Standard” من RX5 تسعر بحوالي 89,700 إلى 90,000 ريال سعودي. 

تتضمن المواصفات محرك توربو 1.5 لتر، دفع أمامي، تجهيزات داخلية حديثة، وميزات أمان وتقنية معقولة ضمن السعر، ما يجعلها منافسًا قويًا لمن يحب مساحة وتجهيزات دون عبور حاجز الـ100 ألف. 

سيارة تويوتا فيلوز GLX 2025

خيار من تويوتا وبسعر معقول ضمن الفئة الاقتصادية، حيث يبلغ سعر فيلوز GLX حوالى 81,995 ريال سعودي بعد خصومات بعض الوكلاء. 

متميزة بكفاءة استهلاك الوقود الذي يصل تقريبًا إلى 19.30 كم/لتر، ناقل أوتوماتيكي، تجهيزات راحة أساسية ومزايا تويوتا في الموثوقية. 

بايك X7 Honor 2023

من السيارات التي تظهر ضمن العروض الأنسب لمن يبحثون عن كروس أوفر-سيدان مزيج، بايك X7 Honor 2023 تعرض بسعر 79,000 ريال تقريبًا شامل الضريبة في بعض المعارض والوكلاء. 

رغم أنها ليست سيدان صافية بالمعنى التقليدي، إلا أنها ما زالت تعد خيارًا طموحًا ضمن ميزانية أقل من 100 ألف، مع تجهيزات قوية ومساحة داخلية جيدة، مما يجعلها منافسًا ضمن الفئة التي يفضلها من يريد سيارة عملية ومتعددة الاستخدامات اليومية. 

إذا كنت تبحث عن سيدان جديدة بأقل من 100 ألف ريال سعودي فإن الخيارات الأفضل حاليًا هي نيسان صني وMG5 لكونهما الأرخص من حيث السعر مع تجهيزات كافية، بينما تقدم RX5 وفيـلوز وبايك X7 Honor خيارات شبه فاخرة أو واسعة المساحة ضمن هذا الحد السعري، إذا ما رضيت ببعض التنازلات في الفئة أو الحجم. 

سيارات السعودية نيسان صني 2025 سيارة إم جي RX5 MG RX5 MG5 2025 تويوتا فيلوز GLX 2025 بايك X7 Honor 2023

