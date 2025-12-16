كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن موقف نجم الزمالك من مشاركة عدي الدباغ أمام حرس الحدود.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك : الزمالك يحدد موقف عدي الدباغ من المشاركة أمام حرس الحدود في ضوء حالته البدنية والفنية.

يقف نادي الزمالك على صفيح ساخن، وسط أزمة مالية خانقة تتشابك مع ملف قانوني بالغ التعقيد حول أرض النادي بمدينة السادس من أكتوبر، التي جرى سحبها منذ أكثر من أربعة أشهر، في قضية مفتوحة تحمل تطورات خطيرة وقد ترسم ملامح مستقبل النادي خلال الفترة المقبلة.

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك عقد اجتماع مصيري لمتابعة آخر تطورات ملف أرض النادي بمدينة السادس من أكتوبر، بالتوازي مع مناقشة تفاصيل الأزمة المالية التي تضغط بقوة على القلعة البيضاء.

وكان مقررًا أن يجمع جميع أعضاء المجلس، إلى جانب جلسة موسعة تضم لجنة تنمية الموارد وعددًا من رموز ومحبي النادي، في محاولة لرسم ملامح التحرك المقبل داخل واحد من أكثر الملفات سخونة داخل الزمالك.

وترى إدارة النادي أن حسم ملف أرض أكتوبر يمثل كلمة السر لعبور النفق المالي المظلم، في ظل ارتباط مشروعات استثمارية كبرى وخطط تنمية موارد مستقبلية بعودة الأرض إلى أحضان الزمالك، بما قد يفتح باب الإنقاذ المالي ويوفر مصادر دخل مستقرة تساعد على سداد الالتزامات المتراكمة وإعادة التوازن لخزينة القلعة البيضاء.