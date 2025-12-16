المشهد الرياضي اليوم: بيان رسمي من الزمالك.. تطورات ملف محمد السيد وبروفة الفراعنة قبل أمم إفريقيا

شهدت الساحة الرياضية خلال الساعات الماضية سلسلة من الأحداث البارزة، كان أبرزها بيان نادي الزمالك للرد على النيابة العامة بشأن أزمة أرض النادي في مدينة السادس من أكتوبر.

وجاء البيان في خطوة سريعة من إدارة القلعة البيضاء لتوضيح موقف النادي القانوني وحقوقه التاريخية، وسط استمرار التحقيقات ورصد بعض المخالفات التي طرحتها الجهات القضائية.

وأكد مجلس إدارة الزمالك ثقته الكاملة في مؤسسات الدولة المصرية والإجراءات القانونية التي تتخذها للحفاظ على الكيانات الوطنية العريقة، وعلى رأسها نادي الزمالك للألعاب الرياضية، مشددًا على أهمية حماية المال العام والمقدرات الوطنية في إطار سيادة القانون.

وأوضح البيان أن النادي يثق في دعم الدولة لاستقرار المؤسسات الرياضية الوطنية، مؤكدًا حرصه على التعاون الكامل مع الجهات المختصة وتقديم كافة المستندات المطلوبة لدعم مسار التحقيقات.

محمد السيد بين البقاء والرحيل

وفي سياق آخر، يترقب جماهير الزمالك مصير محمد السيد لاعب وسط الفريق، مع اقتراب فترة السماح التي تتيح للاعب التوقيع لأي نادٍ دون الرجوع للنادي، والمقرر بدءها في يناير المقبل. وكشف مصدر مقرب أن مفاوضات تجديد العقد لم تشهد أي تقدم، ما يضع الإدارة تحت ضغط كبير لتجنب رحيله مجانًا.

وعرض الزمالك على اللاعب تجديد عقده مقابل 25 مليون جنيه على مدار خمسة مواسم، إلا أن طلبه الحصول على منحة أو مقدم للتعاقد قوبل بالرفض، ما دفع النادي لتجميد اللاعب مؤقتًا لحين حسم الملف، مع تبقي 15 يومًا فقط لتحديد مستقبله قبل بداية فترة السماح.

وفي حالة عدم التوصل لاتفاق، تتجه إدارة الزمالك لعرض اللاعب للبيع خارج مصر لضمان الاستفادة المالية، وتجنب تكرار سيناريو رحيل نجوم الفريق مجانًا كما حدث مع أحمد سيد زيزو.

لقاء منتخب مصر ونيجيريا وديا

على صعيد آخر، يشهد استاد القاهرة مساء اليوم مواجهة ودية قوية بين منتخب مصر ونظيره النيجيري على استاد القاهرة الدولي، في بروفة أخيرة قبل انطلاق كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

وتعد المباراة فرصة للمدير الفني حسام حسن لتقييم جاهزية اللاعبين، واختبار التوازن بين الدفاع والهجوم، وتجهيز التشكيل الأمثل للبطولة، حيث تقع مصر في مجموعة قوية تضم جنوب إفريقيا وزيمبابوي وأنجولا.

وتنطلق المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ويُذاع اللقاء عبر قناة On Time Sports 1 مع استوديو تحليلي قبل وبعد المباراة.

عمرو ناصر ومحمد صلاح يتحدوا نجوم أوروبا على جوائز The Best 2025

وفي المشهد العالمي، تترقب الجماهير حفل توزيع جوائز The Best 2025 مساء اليوم، الثلاثاء، حيث يعرض الحفل على الموقع الرسمي للفيفا وقناة بي إن سبورت الإخبارية، بمشاركة النجم المصري محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم، إلى جانب ترشحه للتواجد في التشكيل المثالي للعام.

وتضم المنافسة أسماءً عالمية لامعة مثل الفرنسي عثمان ديمبيلي والإنجليزي هاري كين والفرنسي كيليان مبابي، ويُعد ديمبيلي الأوفر حظًا بعد تتويجه مؤخرًا بجائزة الكرة الذهبية 2025.

ويواصل مهاجم الزمالك عمرو ناصر كتابة التاريخ بعد أن دخل القائمة المختصرة لجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم لعام 2025، عن هدفه الرائع في مرمى النادي الأهلي خلال مباراة كأس عاصمة مصر، حيث جاء الهدف من كرة عرضية نموذجية من مازن رضا وسجلها ناصر بتسديدة مزدوجة مذهلة في الدقيقة 17 من الشوط الأول يوم 14 أبريل 2025، قبل انتقاله رسميًا للزمالك.