توفي أثناء صلاة الظهر.. خلف الزناتي ينعى معلم المدرسة الإنجيلية بأسيوط

نعى خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، عصام عبد الحميد "المعلم" بالمدرسة الإنجيلية بديروط التابعة لمحافظة أسيوط، والذي وافته المنية، السبت، أثناء صلاة الظهر.

وقدم نقيب المعلمين خالص تعازيه لأسرة المعلم الراحل، داعياً المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأوضحت نقابة المعلمين، أن المعلم الراحل كان مثالاً يحتذى به فى الخلق، وحسن السيرة، وقد دأب المعلم الراحل على تعليم تلاميذه القيم والمبادئ الحسنة، بوعى حقيقي لقيمة المعلم الذي لا يقتصر فقط على شرح المهنج؛ بل إن دوره أعمق وأعظم كثيراً من خلال تربية أبنائنا الطلاب على القيم والأخلاق الحميدة، وغرس قيم الولاء والانتماء، وأن المدرسة دورها أساسي في تربية الأجيال الجديدة.