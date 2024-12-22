قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صلاح يصنع هدفا في ثلاثية تقدم ليفربول على توتنهام بالشوط الأول
ريال مدريد يهزم إشبيلية 4\2 في الدوري الإسباني
وسيم السيسي: الجندي المصري مرعب وأسد لا يهاب الموت
دوري أبطال أفريقيا.. حسين الشحات يحرز الهدف الثالث للأهلي في شباك بلوزداد
خبير: ترامب سيعيد النظر في الدعم الأمريكي لأوكرانيا
موعد امتحانات نصف العام 2025 لجميع المراحل الدراسية
وسام أبو علي يسجل الهدف الثاني للأهلي في مرمى شباب بلوزداد بدوري الأبطال
مصر تتصدر الدول الإفريقية في تنظيم الأدوية واللقاحات
وسيم السيسي: إسرائيل قاعدة عسكرية للدول الاستعمارية
النار أكلت المصنع.. حريق هائل بالعاشر وقوات الحماية تسيطر على النيران..صور
وسام أبو علي يتعادل للأهلي في مرمى شباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا
وزيرا الخارجية المصري والروسي يتفقان على دعم سيادة سورية ووحدتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| الكشف عن هواتف آيفون المؤهلة للترقية إلى نظام iOS 19.. وخصم كبير على أقوى موبايل

أحدث أخبار
أحدث أخبار
لمياء الياسين
×

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة منها أحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي

أفضل أجهزة قابلة للارتداء بمزايا صحية مذهلة

هدايا مثالية عديدة يمكنك التفكير فيها كهدية لرأس السنة فيما يلي أفضل أجهزة ذكية صحية يمكنك التفكير في تقديمها.

3 أسباب تدفعك لشراء هاتف قابل للطي

لقد قطعت الهواتف الذكية القابلة للطي شوطًا طويلاً، فلم تعد الهواتف القابلة للطي مجرد أدوات مستقبلية؛ بل أصبحت أدوات متعددة الاستخدامات يمكن أن تعمل إما كجهاز يومي موثوق به أو جهاز ثانوي قوي. 

فيما يلي بعض الأسباب التي تجعلك تفكر في شراء هاتف ذكي قابل للطي 

الكشف عن هواتف آيفون المؤهلة للترقية إلى نظام iOS 19
أشارت العديد من التقارير الحديثة بأن كافة هواتف آيفون والتي تدعم نظام تشغيل iOS 18 حاليًا ستكون مؤهلة للقيام بالترقية وذلك إلى الإصدار القادم من نظام تشغيل iOS 19.

ووفقا لموقع “phonearena”فأن شركة آبل لا تنوي القيام بإسقاط الدعم عن أي من هواتف آيفون والتي تعمل حاليًا بنظام iOS 18.

هاتف هواوي المذهل يفوز بجائزة «أفضل تصميم» لعام 2024
فاز هاتف هواوي المميز Mate XT Ultimate ثلاثي الطيات بجائزة “أفضل تصميم” لعام 2024 من MKBHD، وذلك لأن الجهاز تقوق على كل هاتف ذكي عادي وقابل للطي من حيث الابتكار، حيث يمكن لتصميمه ثلاثي الطيات أن يلفت انتباهك في لمحة واحدة فقط.

خصم كبير على أقوى موبايل من جوجل في 2024.. بأقل سعر
حصلت هواتف Google Pixel 9 Pro Fold على خصم بقيمة 300 دولار على إحدى المواقع التجارية، مما أدى إلى خفض السعر من 1799 دولارًا إلى السعر النهائي البالغ 1499 دولارًا.

جهاز لوحي خارق من هونر يغزو الأسواق.. إليك المواصفات والسعر

إذا كنت تبحث عن جهاز لوحى بمواصفات غير مسبوقة يمكنك التفكير في جهاز هونر اللوحي الذي يأتي بالعديد من المواصفات العصرية فقد اقتربت شركة Honor من إطلاق جهازها اللوحي Pad V9 عالميًا بعد ظهوره لأول مرة في الصين.

أخبار التكنولوجيا الساعات الماضية أحدث أخبار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة التربية والتعليم

وزير جديد وتعديل خريطة القيادات.. أبرز أحداث وزارة التعليم في 2024

يوسف ندا

وفاة يوسف ندا ممول عمليات جماعة الإخوان الإرهابية

بعد الزيادة| موعد صرف معاشات يناير 2025.. وقيمة المعاش المستحقة

موعد صرف معاشات يناير 2025.. وقيمته المستحقة

أحمد شوبير

شوبير يكشف تفاصيل جديدة حول مصير إمام عاشور وكهربا بالأهلي

طلبة كلية الشرطة

للمقبولين في الاختبارات.. موعد إعلان نتيجة كلية الشرطة 2024

صورة فتاة سحر المقابر بسوهاج

لعنة بين طيات التراب.. العثور على صورة عشرينية عليها طلاسم سحر بمقابر سوهاج

أصحاب المعاشات

زيادة المعاشات 2025.. موعد الصرف والفئات المستفيدة

أصحاب المعاشات

مع اقتراب عام 2025.. 5 حالات لزيادة المعاشات طبقا لقانون التأمينات الجديد

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يُتابع مع وزير الثقافة استراتيجية الوزارة والأنشطة والفعاليات المُنفذة

بوستر فيلم الدشاش

قبل طرحه بأيام.. نسرين طافش تروج لفيلم "الدشاش"

فعاليات ثقافية وفنية

"الثقافة ودورها في تدعيم الهوية المصرية" بفعاليات "ثقافة أسوان"

بالصور

لماذا يعاني بعض الأطفال من صعوبة التعلم؟.. الأسباب والعلامات وطرق للتعامل

أسباب صعوبة اتعلم عند الاطفال وأبرز علاماتها وطرق التعامل معها
أسباب صعوبة اتعلم عند الاطفال وأبرز علاماتها وطرق التعامل معها
أسباب صعوبة اتعلم عند الاطفال وأبرز علاماتها وطرق التعامل معها

ارتفاع عدد المصابين في حريق مصنع الفوم بالعاشر من رمضان لـ16 حالة

حريق
حريق
حريق

مرصد الأزهر ينظم محاضرة لطلاب مجموعة من المعاهد العليا حول أهمية القيم الأخلاقية والإنسانية

مرصد الأزهر يستضيف طلاب المعاهد العليا
مرصد الأزهر يستضيف طلاب المعاهد العليا
مرصد الأزهر يستضيف طلاب المعاهد العليا

إقبال كثيف من المواطنين على "سوق اليوم الواحد" بمنطقة الصيادين بالزقازيق

سوق اليوم الواحد
سوق اليوم الواحد
سوق اليوم الواحد

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل هامة قبل صرف معاشات يناير.. فيديو

ايمان عبد اللطيف

السعودية حذرت منه .. تفاصيل جديدة عن منفذ حـادث الـدهس في ألمانيا

ايمان عبد اللطيف

تصل لـ ٦.. تحذير من انخفاض كبير بدرجات الحرارة

ايمان عبد اللطيف

تقلبات في أسواق الذهب وتفاصيل سعر الدولار الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة النازحين تزداد سوءً

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نظرية العصر الإسرائيلي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: سلامتك د. مصطفى

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ المناهج بجامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احترام حقوق الإنسان تسهم في بناء الكيان

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: مفيش هرم للإيجار

المزيد