أخبار التكنولوجيا| الكشف عن هواتف آيفون المؤهلة للترقية إلى نظام iOS 19.. وخصم كبير على أقوى موبايل

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة منها أحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي

أفضل أجهزة قابلة للارتداء بمزايا صحية مذهلة

هدايا مثالية عديدة يمكنك التفكير فيها كهدية لرأس السنة فيما يلي أفضل أجهزة ذكية صحية يمكنك التفكير في تقديمها.

3 أسباب تدفعك لشراء هاتف قابل للطي

لقد قطعت الهواتف الذكية القابلة للطي شوطًا طويلاً، فلم تعد الهواتف القابلة للطي مجرد أدوات مستقبلية؛ بل أصبحت أدوات متعددة الاستخدامات يمكن أن تعمل إما كجهاز يومي موثوق به أو جهاز ثانوي قوي.

فيما يلي بعض الأسباب التي تجعلك تفكر في شراء هاتف ذكي قابل للطي

الكشف عن هواتف آيفون المؤهلة للترقية إلى نظام iOS 19

أشارت العديد من التقارير الحديثة بأن كافة هواتف آيفون والتي تدعم نظام تشغيل iOS 18 حاليًا ستكون مؤهلة للقيام بالترقية وذلك إلى الإصدار القادم من نظام تشغيل iOS 19.

ووفقا لموقع “phonearena”فأن شركة آبل لا تنوي القيام بإسقاط الدعم عن أي من هواتف آيفون والتي تعمل حاليًا بنظام iOS 18.

هاتف هواوي المذهل يفوز بجائزة «أفضل تصميم» لعام 2024

فاز هاتف هواوي المميز Mate XT Ultimate ثلاثي الطيات بجائزة “أفضل تصميم” لعام 2024 من MKBHD، وذلك لأن الجهاز تقوق على كل هاتف ذكي عادي وقابل للطي من حيث الابتكار، حيث يمكن لتصميمه ثلاثي الطيات أن يلفت انتباهك في لمحة واحدة فقط.

خصم كبير على أقوى موبايل من جوجل في 2024.. بأقل سعر

حصلت هواتف Google Pixel 9 Pro Fold على خصم بقيمة 300 دولار على إحدى المواقع التجارية، مما أدى إلى خفض السعر من 1799 دولارًا إلى السعر النهائي البالغ 1499 دولارًا.

جهاز لوحي خارق من هونر يغزو الأسواق.. إليك المواصفات والسعر

إذا كنت تبحث عن جهاز لوحى بمواصفات غير مسبوقة يمكنك التفكير في جهاز هونر اللوحي الذي يأتي بالعديد من المواصفات العصرية فقد اقتربت شركة Honor من إطلاق جهازها اللوحي Pad V9 عالميًا بعد ظهوره لأول مرة في الصين.