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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

ما هو نظام التعليق وكيف يعمل بالسيارات ؟

ما هو نظام التعليق وكيف يعمل بالسيارات ؟
ما هو نظام التعليق وكيف يعمل بالسيارات ؟
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نظام التعليق بالسيارات هو واحد من أهم أجزاء السيارة، ويلعب دور مهم في توفير الراحة والثبات أثناء القيادة، وبدون نظام التعليق ستصبح تجربة القيادة غير مريحة وخطيرة خصوصًا على الطرق الغير ممهدة .

ما هو نظام التعليق وكيف يعمل بالسيارات ؟

- ما هو نظام التعليق بالسيارات

ما هو نظام التعليق وكيف يعمل بالسيارات ؟

نظام التعليق هو مجموعة من المكونات التي تربط جسم السيارة بعجلاتها، وتهدف إلى تحقيق توازن بين الراحة عند امتصاص الصدمات الناتجة عن الحفر والمطبات، والثبات الذي يعمل علي تحسين تماسك الإطارات مع الطريق، والتوجيه عند ضمان استجابة دقيقة لعجلة القيادة، والسلامة عن طريق منع فقدان السيطرة على السيارة أثناء المنعطفات أو عند الكبح المفاجئ.

- تأثير نظام التعليق على القيادة

ما هو نظام التعليق وكيف يعمل بالسيارات ؟

- الثبات والتماسك

يساعد نظام التعليق الجيد على الحفاظ على استقرار السيارة عند التسارع والكبح والثبات عند تجاوز المنعطفات مما يقلل من خطر الانزلاق.

- توفر الراحة للركاب

يمتص نظام التعليق الصدمات الناتجة عن الحفر والمطبات، مما يحسن من قيادة السيارة .

- استجابة التوجيه

ما هو نظام التعليق وكيف يعمل بالسيارات ؟

يسهم نظام التوجيه في تحسين استجابة عجلة القيادة أثناء الانعطافات بفضل التماسك الجيد للعجلات مع الطريق.

- السلامة العامة

يقلل نظام التعليق من تأثير التمايل والانقلاب أثناء القيادة بسرعات عالية أو على الطرق الوعرة، مما يحافظ على استقرار السيارة.

- علامات تدل على وجود مشكلة في نظام التعليق الخاص بالسيارات

ما هو نظام التعليق وكيف يعمل بالسيارات ؟

- اهتزازات غير طبيعية

عند ظهور اهتزازات غير طبيعية فإن ذلك يشير إلى تلف في ممتصات الصدمات و الوصلات.

- ميلان السيارة

يدل ميلان السيارة على تلف في النوابض أو ممتصات الصدمات الخاصة بنظام التعليق .

ما هو نظام التعليق وكيف يعمل بالسيارات ؟

- صعوبة في التوجيه

عند ظهور صعوبة في التوجيه فإن ذلك يدل علي مشكلة في أذرع التوجيه أو الوصلات الخاصة بنظام التعليق .

- ظهور أصوات غريبة

عند سماع أصوات طقطقة أو صرير فإن ذلك يعني تلف الوصلات المطاطية أو القضبان.

- كيف يتم صيانة نظام التعليق

ما هو نظام التعليق وكيف يعمل بالسيارات ؟

1- تفقد المكونات بانتظام
تحقق من حالة النوابض و ممتصات الصدمات والوصلات.

2- فحص نظام التعليق

تأكد من عدم وجود تسربات أو تآكل في ممتصات الصدمات أو الوصلات المعدنية.

3- تغيير القطع التالفة

ما هو نظام التعليق وكيف يعمل بالسيارات ؟

استبدل أي مكونات متضررة فورًا لتجنب تفاقم المشكلة.

4- موازنة العجلات

لضمان توزيع الوزن بشكل متساوي على نظام التعليق وتحسين الثبات يجب موازنة العجلات .

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