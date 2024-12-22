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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

سوق المستعمل .. سيارات للبيع سعرها 350 ألف جنيه

سيارات للبيع سعرها 350 ألف جنيه
سيارات للبيع سعرها 350 ألف جنيه
إبراهيم القادري
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سوق السيارات المصري يضم باقة متنوعة من طرازات السيارات التي يرغب المواطنين في اقتناءها لما يتوافر بها من مميزات تعمل علي راحة قائد السيارة وركابها.

 وتواجدت تلك الطرازات بعد تراجع أسعار السيارات واستقرار سوق السيارات المصري ومن ضمن تلك السيارات،  شيفروليه لانوس، وجيلي أمجراند 7، وفيات بونتر، وسكودا أوكتافيا، وهيونداي I10 .

- شيفروليه لانوس موديل 2015  

 

شيفروليه لانوس موديل 2015  


 
تحصل سيارة شيفروليه لانوس موديل 2015 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 165 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات دخلية، وبها رخصة سارية .

تباع سيارة شيفروليه لانوس موديل 2015 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

- جيلي امجراند 7 موديل 2014

جيلي امجراند 7 موديل 2014

تنقل قوة سيارة جيلي امجراند 7 موديل 2014 من المحرك إلي العجلات من خلال ناقل حركة مانيوال، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وقطعت مسافة تصل إلي 710 ألف/كم، وتعرض للبيع باللون الرمادي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تتوافر سيارة جيلي امجراند 7 موديل 2014 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

- فيات بونتو موديل 2012

فيات بونتو موديل 2012

تمكنت سيارة فيات بونتو موديل 2012 من قطع مسافة 125 ألف/كم، وبها محرك سعة 1400 سي سي، ومدعومة بناقل حركة مانيوال، وتعرض للبيع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

سعر سيارة فيات بونتو موديل 2012 في سوق السيارات المصري للمستعمل يصل إلي 320 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

- سكودا أوكتافيا موديل 2004

سكودا أوكتافيا موديل 2004

تباع سيارة سكودا أوكتافيا موديل 2004 داخل سوق السيارات المصري باللون الفضي، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 100 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

يبلغ سعر سيارة سكودا أوكتافيا موديل 2004 في سوق السيارات المصري للمستعمل 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

- هيونداي I10 موديل 2009

هيونداي I10 موديل 2009

تستمد سيارة هيونداي I10 موديل 2009 قوتها من محرك سعة 1000 سي سي، ومقترن بة علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 190 ألف/كم، وتباع باللون الذهبي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

يصل سعر سيارة هيونداي I10 موديل 2009 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 310 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

هيونداي i10 شيفروليه لانوس طرازات السيارات فيات بونتر سوق السيارات المصري جيلي أمجراند 7 سكودا أوكتافيا

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