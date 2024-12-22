جيتور X70 PLUS كسر زيرو بهذا السعر .. أرخص SUV

تعتبر السيارة جيتور X70 PLUS واحدة من أرخص السيارات المقدمة من قبل الصانع الصيني، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية متعددة الاستخدام SUV، وانطلقت هذه النسخة محليًا عبر فئتين من التجهيزات الأولى من فئة COMFORT والثانية LUXURY.

وظهرت السيارة جيتور X70 PLUS فئة LUXURY كاملة التجهيزات، في سوق السيارات المستعملة ولكن بحالة "كسر الزيرو"، حيث لم تقطع مسافة إجمالية تتجاوز الـ 10 الاف كيلومترًا، مع مفهوم الفبريكا بالكامل، وبسعر يبلغ مليون و180 ألف جنيه ضمن موديلات 2024.

جيتور X70 PLUS

القدرات الفنية للسيارة جيتور X70 PLUS

تعتمد السيارة جيتور X70 PLUS على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 147 حصانا و210 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداء 8 غيار.

جيتور X70 PLUS

تجهيزات السيارة جيتور X70 PLUS

تحتوي السيارة جيتور X70 PLUS على كاميرا خلفية، حساسات ركن، إنذار، مثبت سرعة، زر تشغيل وإيقاف المحرك، مرايات جانبية كهربائية، مكيف هواء، شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة، فتحة سقف بانوراما، عجلة قيادة مالتي فانكشن.

جيتور X70 PLUS

زودت السيارة جيتور X70 PLUS بنظام صوتي ترفيهي، بلوتوث، وسائد هوائية للحماية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، برنامج الثبات الالكتروني ESP، إيموبليزر مانع للسرقة، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية.

جيتور X70 PLUS

تأتي السيارة جيتور X70 PLUS بتصميم رياضي مع جنوط تعزز من هذا الطابع، بينما ترتكز على قاعدة عجلات طولها 2745 مم، و4720 مم للطول الكلي، وعرض كلي يقدر بـ 1900 مم، و1695 مم للارتفاع الكلي، و210 مم للخلوص أي ارتفاع السيارة عن الارض.