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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

للعائلة .. سيارة ياباني فبريكا 7 مقاعد | كم سعرها ؟

سوزوكي ارتيجا
سوزوكي ارتيجا
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استطاعت السيارات العائلية أن تحظى بشعبية كبيرة في مختلف الأسواق، ومنها السوق المصرية، نسبة إلى مساحتها الداخلية الرحبة التي تتسع إلى 7 مقاعد، وتعد السيارة سوزوكي ارتيجا واحدة من أشهر السيارات التي تحمل العلامة اليابانية عن هذه الفئة.

وظهرت السيارة سوزوكي ارتيجا موديل 2021 في السوق المصري للسيارات المستعملة، بحالة الفبريكا بالكامل من الداخل والخارج، ضمن فئة GLX، بسعر يبدأ من 800 ألف جنيه، وننصح دومًا بمراجعة متوسط أسعار السيارة في سوق المستعمل واتباع عمليات الفحص الفني جيدًا.

سوزوكي ارتيجا 

القدرات الفنية للسيارة سوزوكي ارتيجا 

 

تعتمد السيارة سوزوكي ارتيجا على ناقل سرعات أوتوماتيكي 4 غيار، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 104 حصانا و138 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

سوزوكي ارتيجا 

تستطيع السيارة سوزوكي ارتيجا التسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 13.5 ثانية، بينما يقدر متوسط استهلاك الوقود بحوالي 6.6 لتر، عند خوض مسافة إجمالية قدرها 100 كيلومتر.

سوزوكي ارتيجا 

تجهيزات السيارة سوزوكي ارتيجا 

 

تضم السيارة سوزوكي ارتيجا زر تشغيل وإيقاف المحرك، مكيف هواء متعدد المناطق، شاشة تعمل باللمس، زجاج كهربائي، عجلة قيادة متعددة الوظائف، كاميرا خلفية، حساسات ركن، فرامل مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني للفرمل، وسائد هوائية، نظام الثبات الالكتروني، قفل مركزي، ريموت تحكم، إنذار، نظام إيموبليزر، نظام صوتي ترفيهي، جنوط، مصابيح ضباب.

سوزوكي ارتيجا 

أبعاد سيارة سوزوكي ارتيجا 

تعتمد السيارة سوزوكي ارتيجا على قاعدة عجلات طولها 2740 مم، وبنسبة طول كلي بلغت 4265 مم، و1695 مم للعرض الكلي، بينما يبلغ ارتفاع السيارة نحو 1685 مم، و185 مم للخلوص الارضي.

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