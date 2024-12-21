عملاق فورد .. اكسبيديشن 2025 تظهر بتصميم شرطي مميز | صور

تواصل السيارة فورد اكسبيديشن تألقها عالميًا، بعد الكشف عن إصدار خاص يحمل اللقب SSV موديل 2025، ويأتي هذا الطراز بإطلالة خارجية وداخلية مميزة، حيث صممت كنسخة مخصصة للمهام الشرطية.

القدرات الفنية للسيارة فورد اكسبيديشن 2025

تأتي السيارة فورد اكسبيديشن 2025 بمحرك سداسي الاسطوانات 6 سلندر، سعة 3500 سي سي مزدوج التيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 406 حصانا، و650 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع نظام الدفع الرباعي قياسيًا، وقوة سحب تصل إلى 4354 كجم، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 10 نقلات.

فورد اكسبيديشن 2025 SSV

تجهيزات السيارة فورد اكسبيديشن 2025

زودت السيارة فورد اكسبيديشن 2025 بعدد من التجهيزات منها، مكابح طوارئ، مثبت سرعة تكيفي، نظام رصد النقاط العمياء، تحديد المسارات، مسشعرات حركة، كاميرا للمتابعة، أنظمة متطورة للمكابح والسلامة، إلى جانب تقنيات داخلية مساعدة للمهام الشرطية.

فورد اكسبيديشن 2025 SSV

وتضم السيارة فورد اكسبيديشن 2025 شاشة داخلية تعمل باللمس لعرض الخرائط والوسائط المتعددة 13.2 إنش، ولوحة اخرى خلف مقود الحركة لقراءة البيانات قياس 24 إنش، ومكيف هواء أوتوماتيكي، منافذ للطاقة، مرايات كهربائية التحكم.

فورد اكسبيديشن 2025 SSV

تصميم السيارة فورد اكسبيديشن 2025

تظهر سيارة فورد اكسبيديشن 2025 بإطلالة خارجية صارمة، مع صادم معزز بأقطاب أمامية، وعتبات جانبية، وكشافات ضوئية دائرية الشكل ناحية القوائم، بالاضافة إلى حزمة ضوئية تحمل الطابع الشرطي الشهير، باللون الأزرق والأحمر.