أسعار ومواصفات لامبورجيني أوروس 2025 في الإمارات | صور

تعد سيارة لامبورجيني أوروس 2025 واحدة من أقوى سيارات الـ SUV في العالم، حيث تتمتع بقدرات فنية عالية الأداء، إلى جانب تصميمها الرياضي صاحب اللمسات العصرية، مع وجود باقة من التجهيزات والتقنيات عالية الأداء.

لامبورجيني أوروس

القدرات الفنية للسيارة لامبورجيني أوروس 2025

دعمت السيارة لامبورجيني أوروس 2025 بمحرك ثماني الاسطوانات 8 سلندر، سعة 4000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 650 أو666 حصانا، و850 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.

لامبورجيني أوروس

وتستطيع السيارة لامبورجيني أوروس 2025 التسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية تتراوح بين 3.3 و3.6 ثانية، وسرعة قصوى تصل إلى 306 كيلومتر في الساعة، مع تقنيات الدفع الكلي للعجلات.

لامبورجيني أوروس

أبزر تجهيزات السيارة لامبورجيني أوروس 2025

تضم سيارة لامبورجيني أوروس 2025 نظام كاشف التصادم، منبه النقطة العمياء، تحكم نزول التلال وخوض المرتفعات، التحكم الديناميكي للثبات، مساعد الإنعطافات، كاميرا محيطة، حساسات ركن، عرض مراقبة ضغط الإطارات، منبه مغادرة المسار.

لامبورجيني أوروس

دعمت أيضاً السيارة لامبورجيني أوروس 2025 بوسائد هوائية متقدمة، مساعد الفرامل BA، مانع الانغلاق ABS وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، بصمة، زر تشغيل وإيقاف المحرك، مكيف هواء أوتوماتكي، عجلة قيادة متعددة الوظائف، شاشة تعمل باللمس، نظام صوتي ترفيهي، فرامل يد الكترونية، إضاءة محيطة.

لامبورجيني أوروس

أبعاد السيارة لامبورجيني أوروس 2025

تأتي السيارة لامبورجيني أوروس 2025 بنسبة طول كلي بلغت 5.112 م، وعرض يبلغ 2.016 م، و1.638 م للارتفاع الكلي، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 3.003 م.

سعر سيارة لامبورجيني أوروس 2025 في الامارات

تبدأ أسعار السيارة لامبورجيني أوروس 2025 في الامارات من 1,505,000 درهم إلى 1,554,000 درهم إماراتي.