تغيير الوظيفة وإضافة الأبناء.. رسوم تجديد بطاقة الرقم القومي وغرامة التأخير

أتاحت الحكومة للمواطنين في 2024 إمكانية استخراج بطاقة الرقم القومي بسهولة وفي وقت قياسي، حيث يمكن الحصول عليها في غضون ساعتين فقط. كما تسعى الدولة لتيسير الإجراءات على المواطنين من خلال تقديم خدماتها إلكترونيًا، ومنها إمكانية استخراج البطاقة من المنزل عبر خطوات بسيطة.

طرق استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين 2024

يمكن استخراج بطاقة الرقم القومي عبر الإنترنت من خلال الدخول إلى موقع وزارة الداخلية على الرابط التالي [https//moi.gov.eg/home/index](https//moi.gov.eg/home/index)، ثم اختيار أيقونة "الأحوال المدنية" في شريط الخدمات الإلكترونية واتباع الخطوات المطلوبة.

استخراج بطاقة الرقم القومي

تسعى الحكومة لتوفير خدمات سهلة وسريعة للمواطنين عبر الإنترنت، مما يسهل عليهم استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي دون عناء.

ما هي بطاقة الرقم القومي؟

بطاقة الرقم القومي هي وثيقة رسمية تُستخدم لإثبات هوية الشخص في المؤسسات الحكومية والخاصة، وهي مستند أساسي لاستخراج وتجديد العديد من الأوراق الحكومية مثل جواز السفر أو شهادة الميلاد.

تكلفة تجديد بطاقة الرقم القومي

- 45 جنيهًا يتم استلام البطاقة بعد 15 يومًا.

- 120 جنيهًا يتم استلام البطاقة بعد 3 أيام.

- 170 جنيهًا يتم استلام البطاقة بعد 24 ساعة.

المستندات المطلوبة لاستخراج البطاقة الشخصية

- استمارة بطاقة الرقم القومي.

- مستندات إثبات الشخصية.

- مستندات لإثبات محل الإقامة.

- مستندات تدل على الوظيفة والحالة الاجتماعية.

- شهادة قرابة حتى الدرجة الرابعة (في حال الحاجة).

شروط الحصول على استمارة الرقم القومي

- يجب أن يكون هناك بيان ميلاد مسجل للحاصل على البطاقة في قاعدة بيانات الأحوال المدنية.

- يجب أن يكون عمر المتقدم 16 عامًا أو أكثر.

- يشترط أن يكون المتقدم مواطنًا مصريًا.

غرامة تأخير استخراج بطاقة الرقم القومي

- 100 جنيه غرامة في حالة عدم تحديث بيانات البطاقة (مثل المهنة أو محل الإقامة أو حالة الزواج) بعد مرور 3 أشهر من التغيير.

- 100 جنيه غرامة في حالة استخدام بطاقة منتهية أمام الجهات الرسمية.

- 50 جنيهًا غرامة في حالة عدم استخراج بدل فاقد بعد أسبوعين من محضر الفقد.

- 100 جنيه غرامة في حالة التأخير عن تجديد البطاقة بعد بلوغ 16 عامًا.

- 50 جنيهًا غرامة في حال عدم تجديد البطاقة إذا تغيرت بياناتها.

كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي

- يتم تقديم طلب لاستخراج البطاقة الشخصية من خلال أحد أفراد الأسرة في مصلحة الأحوال المدنية.

- يمكن تقديم الطلب عبر الخطوط الساخنة على الأرقام المختصرة (15340) للطلبات العامة، و(15341) لطلبات كبار السن وذوي الهمم.

- في بعض الحالات، يتم إرسال موظف إلى المنزل لتصوير الشخص.

خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا

- الخطوة الأولى الدخول إلى موقع بوابة الحكومة المصرية.

- الخطوة الثانية اختيار أيقونة "الرقم القومي".

- الخطوة الثالثة إدخال البيانات الخاصة بك واختيار طريقة سداد الرسوم.

- الخطوة الرابعة الضغط على "تأكيد" لإتمام التجديد.

شروط استخراج بطاقة الرقم القومي

- يجب أن يكون المتقدم مواطنًا مصريًا.

- يجب أن يكون المتقدم قد أتم 15 عامًا، ويكون مسجلاً في قاعدة البيانات ولديه شهادة ميلاد مصرية.

المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي

- شراء استمارة بطاقة الرقم القومي وملء بياناتها.

- شهادة ميلاد الرقم القومي.

- مستندات إثبات محل الإقامة مثل إيصال كهرباء أو مياه أو غاز.

- تقديم الاستمارة المكتملة إلى الموظف المختص.