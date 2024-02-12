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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

استلمها وانت واقف.. استخرج بطاقتك الشخصية في ساعتين

صدى البلد

أتاحت الدولة للمواطنين استخراج بطاقة الرقم القومي 2024 بسهولة ويسر في أسرع وقت، حيث يمكن لطالب الخدمة أن يحصل عليها خلال ساعتين، وتسعى الحكومة للتسهيل على المواطنين من خلال تقديم خدماتها عبر الإنترنت، والتي من بينها إمكانية استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل بخطوات سهلة وبسيطة.

 

ويوضح صدى البلد طرق استخراج بطاقة شخصية اون لاين 2024

يمكن استخراج بطاقة الرقم القومي من خلال الدخول على موقع وزارة الداخلية خدمات الأحوال المدنية عبر الرابط التالي https://moi.gov.eg/home/index، من خلال اختيار أيقونة الأحوال المدنية من شريط الخدمات الإلكترونية على موقع وزارة الداخلية واتباع الخطوات.

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استخراج بطاقة الرقم القومي 2024

بطاقة الرقم القومي هي وثيقة رسمية لإثبات هوية الشخص سواء في المصالح الحكومية أو المؤسسات الخاصة، كما أنها مستند رئيسي لاستخراج وتجديد أغلب الأوراق الحكومية مثل استخراج وتجديد جواز السفر أو الحصول على نسخة من شهادة الميلاد.

تكلفة تجديد بطاقة الرقم القومي

•             45 جنيها تسلم بعد 15 يوما 

•             120 جنيها تسلم بعد 3 أيام

•             170 جنيها تسلم بعد 24 ساعة

 

المستندات المطلوبة لاستخراج البطاقة الشخصية

•              استمارة بطاقة الرقم القومى

•             المستندات الدالة على اثبات الشخصية

•             ومحل الاقامة

•              والوظيفة والحالة الاجتماعية

•              وحضور درجة قرابة حتى الدرجة الرابعة

 

شروط الحصول على استمارة الرقم القومي

•             أن يكون مسجلا له بيان ميلاد على الحاسب

•             أن لا يقل عمر المتقدم عن 16 عاما

•             يشترط الجنسية مصرى / مصرية

•             إجراءات طالب الخدمة

 

غرامات التأخير عن استخراج بطاقة الرقم القومي

•             100 جنيه غرامة في حالة عدم تحديث الشخص بيانات بطاقته ممثلة فى (المهنة - محل الإقامة - الزواج بعد مدة 3 شهور من التغير).

•             100 جنيه غرامة في حالة تعامل المواطن بـ البطاقة الشخصية المنتهية أمام الجهات والهيئات الرسمية.

•             50 جنيها تدفع في حالة عدم استخراج بطاقة بدل فاقد بعد أسبوعين من تحرير محضر الفقد .

•             100 جنيه غرامة في حالة التأخير عن تجديد الرقم القومي بعد بلوغه 16 سنة.

•             50 جنيها غرامة يدفعها المواطن حال عدم تجديد بطاقة الرقم القومي إذا ثبت تغيرها

استخراج بطاقة الرقم القومي

- يتم استخراج بطاقة الرقم القومي من خلال طلب يتم تقديمه

- يتم توجه أحد أفراد الأسرة لمصلحة الأحوال المدنية وتقديم طلب يتضمَّن ظروف الحالة والعمر والوقت الذي يمكن استخراج البطاقة به.

- يتم تقديم طلب عبر التواصل مع الخطوط الساخنة على أرقام القطاع المختصرة (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية – (15341) لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء.

- يتم التوجه إلى المنزل و تصوير الشخص في منزله.

خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي الكترونيا 

ويمكن من خلال الإنترنت تجديد بطاقة الرقم القومي أونلاين تسهيلا على المواطنين وبدون اي مجهود من خلال خطوات سهلة وبسيطة:-

- تبدأ أولى خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونياً بالدخول إلى موقع بوابة الحكومة المصرية.

- تتضمن الخطوة الثانية قيام المواطن الراغب بتجديد بطاقة الرقم القومي باختيار أيقونة «الرقم القومي».

- يطلب منك فى هذه الخطوة إدخال البيانات الخاصة بك  ثم تحدد طريقة سداد قيمة الرسوم المقررة.

- بعد اختيار طريقة سداد الرسوم يتم الضغط على زر «تأكيد» ضمن خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي.

 

شروط استخراج بطاقة الرقم القومي

- تتضمن شروط استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي، في أن يكون المتقدم مواطناً مصرياً

-  تتضمن شروط استخراج بطاقة الرقم القومي أن لا يقل عمره عن 15 عاماً، ويكون مسجلاً في قاعدة البيانات ولديه شهادة ميلاد مصرية.

المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي

-  شراء استمارة بطاقة الرقم القومى وملء بياناتها.

- كما تتضمن المستندات المطلوبة إحضار شهادة ميلاد الرقم القومي.

- كما يلتزم المواطن بضرورة تقديم مستندات لمحل الإقامة سواء بإيصال كهرباء أو مياه  أو غاز.

- ثم يقوم المواطن بعد ملء الاستمارة بتقديمها للموظف المختص .

المستندات المطلوبة لاستخراج البطاقة الشخصية إستخراج بطاقة الرقم القومى شروط استخراج بطاقة الرقم القومي

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