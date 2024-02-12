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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المصريين وعز يتخطى الـ 49 ألفا.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم

صدى البلد

يستعرض موقع "صدى البلد"، أسعار الأسمنت والحديد في مصر، خلال تعاملات اليوم الاثنين الموافق 12 فبراير عام 2024، وحسب آخر تحديثات المواقع المتخصصة.

 

أسعار الحديد اليوم

سجل سعر حديد المصريين 49,920 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 49,920 جنيها للطن، وحديد العتال 55,500 جنيه للطن، وسجل حديد بشاي 42,900 جنيه للطن.

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سعر حديد المراكبي 55,250 جنيه للطن، فيما سجل حديد سرحان سعر 54,000 جنيه للطن، وسجل حديد المعادي سعر 54,500 جنيه للطن، بينما سجل حديد عطية سعر 55,250 جنيه للطن، وحديد العشري سجل سعر 59,000 جنيه للطن.

 

اسعار طن الحديد اليوم

 

تتغير اسعار طن الحديد  باستمرار بسبب عدة عوامل رئيسية تؤثر بشكل مباشر على تحديد سعر الحديد اليوم في مصر ومواد البناء الأخرى، ومن أهم هذه العوامل ما يلي: –

السعر العالمي للخامات: تعتمد أسعار الحديد للمستهلك على سعر البيلت العالمية، لأن هناك معادلة بين أسعار العناصر المعدنية حول العالم، لذلك عندما يرتفع سعر طن الحديد عالميًا سيرتفع أيضًا في مصر.


تكاليف الإنتاج: وهو تكاليف عملية التصنيع، والتي تشمل تكلفة موارد الطاقة المستخدمة لإنتاج المنتج والعمالة وتكاليف النقل والرسوم الموصى بها.


سعر الدولار الأمريكي: حيث أن سعر صرف الدولار الأمريكي يتحكم في سعر مواد البناء والمواد المعدنية الأخرى داخل مصر بسبب استيراد المواد الخام للتصنيع.


سياسة العرض والطلب: يؤثر الطلب على الحديد بشكل كبير على سعره، كما هو الحال مع القطاعات الاقتصادية الأخرى التي تتأثر بسياسة العرض والطلب، فإذا كان مستوى الطلب مرتفعًا يؤدي إلى ارتفاع سعر طن حديد التسليح، وإذا كان الطلب ضعيف ينخفض السعر بشكل كبير.

 

أسعار الأسمنت اليوم

 

أسمنت المسلح 2,130 جنيها للطن

أسمنت النصر 2,090 جنيها للطن

أسمنت المعلم 2,090 جنيها للطن

أسمنت وادي النيل 2,100 جنيه للطن

أسمنت المخصوص 2,130 جنيها للطن

أسمنت سيناء "42.5" 2,080 جنيها للطن

أسمنت حلوان 2,130 جنيها للطن

أسمنت السويدي 2,300 جنيه للطن

أسمنت العسكري بني سويف 2,060 جنيها للطن.

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