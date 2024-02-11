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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الحديد والأسمنت الآن في مصر

الحديد والأسمنت
الحديد والأسمنت

أسعار الحديد والأسمنت يبحث عنها الراغبين في البناء خاصة مع الأسعار العالمية الغير مستقرة.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم


ويبلغ انتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 مليون طن فيما يتم إنتاج حوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت.

أسعار الحديد اليوم الأحد


وجاءت أسعار الحديد اليوم الأحد كما يلي :- 

- كما سجل حديد العشري 42000 جنيه للطن

- سجل سعر مصر ستيل 49500 جنيه

- سجل حديد بيانكو سعر 45000 جنيه للطن.

- سجل متوسط أسعار الحديد شركة عز 49920 جنيهًا للطن

- سجل سعر حديد بشاي 42900 جنيه للطن

- سجل سعر حديد السويس للصلب 42000 جنيه للطن.

- بينما سجلت أسعار الحديد اليوم في شركة المصريين 49920 جنيهًا للطن

- سجل سعر حديد الكومي 49500 جنيه للطن

الحديد والأسمنت

أسعار الأسمنت اليوم 


وجاءت أسعار الأسمنت اليوم الأحد كما يلي :-

- فيما بلغ سعر أسمنت حلوان 2120 جنيهًا للطن.

- كما سجل سعر أسمنت الفهد 2020 جنيهًا للطن.

- بلغ سعر أسمنت المسلح 2130 جنيهًا للطن.

- فيما سجل سعر أسمنت السويس 2160 جنيهًا للطن.

- بلغ أسمنت المعلم 2080 جنيهًا للطن.

- فيما سجل أسمنت وادي النيل 2090 جنيه للطن.

- بلغ أسمنت جنوب الوادي 2020 جنيهًا للطن.

- سجل سعر أسمنت السويدي 2290 جنيه للطن.

- بلغ سعر أسمنت السهم 2150 جنيهًا للطن.

- فيما سجل أسمنت المخصوص 2130 جنيهًا للطن

- بلغ سعر طن أسمنت العسكري نحو 2060 جنيه للطن.

- فيما سجل سعر أسمنت السويدي 2290 جنيه للطن.

- بلغ سعر أسمنت النصر 2090 جنيهًا للطن.

- سجل سعر أسمنت سيناء 42.5 بسعر 2080 جنيهًا للطن.

الحديد والأسمنت

قرار البنك المركزي

 

ويضاف إلى سعر المصنع ما يتراوح من 1000 إلى 2000 جنيه ضريبة قيمة مضافة ورسوم نقل، على أسعار الحديد ليصل إلى المستهلك، أما بالنسبة للأسمنت فتتم إضافة من 100 إلى 200 جنيه ليصل إلى المستهلك.

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