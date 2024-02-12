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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"منور بلدك الثاني".. أحمد موسى يوجه رسالة إلى تركي آل شيخ

أحمد موسى
أحمد موسى

رحب الإعلامي أحمد موسى، بالمستشار تركي آل الشيخ، بزيارته لمصر، والتي التقى خلالها بوزارة الثقافة، مشيرا إلى أن الزيارة في غاية الأهمية، موجها رسالة له، قائلا "منور بلدك الثاني".

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قام المستشار تركي آل الشيخ، بجولة في الأوبرا بصحبة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وبحضور عمرو الفقي الرئيس التنفيذي، والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ورئيس مجموعة MBC.

جاء ذلك عقب لقاء المستشار تركي آل الشيخ، الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، مشيرًا إلى أنه سيجرى إطلاق ليالي الأوبرا في السعودية بفرق مصرية، وليالي السعودية في الأوبرا المصرية بفرق سعودية.

أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى الدكتورة نيفين الكيلاني المستشار تركي آل الشيخ المتحدة للخدمات الإعلامية دكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

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