وصفة مميزة.. طريقة تحضير البيض بالسجق

البيض بالسجق من الأكلات المميزة التي يفضلها العديد من الأشخاص، ويمكن تحضير البيض بالسجق بخطوات بسيطة ومميزة.
إليكِ طريقة بسيطة ولذيذة لعمل البيض بالسجق:
مكونات البيض بالسجق
4 بيضات
200 جرام سجق (مفروم أو مقطع إلى شرائح)
1 بصلة صغيرة (مفرومة)
1 فص ثوم (مفروم)
2 ملعقة كبيرة زيت نباتي أو زبدة
1 طماطم (مفرومة، اختياري)
1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود
1/2 ملعقة صغيرة كمون
1/4 ملعقة صغيرة بابريكا (اختياري)
ملح حسب الذوق
بقدونس مفروم (للزينة)
طريقة تحضير البيض بالسجق
1. تسخين المقلاة: سخني الزيت أو الزبدة في مقلاة على نار متوسطة.
2. تحمير السجق: ضيفي السجق المفروم أو الشرائح إلى المقلاة، وقلبيه جيدًا حتى يتحمر ويصبح لونه ذهبيًا.
3. إضافة البصل والثوم: ضيفي البصل المفروم إلى السجق وقلبيه حتى يذبل، ثم أضيفي الثوم المفروم وقلبيه لمدة دقيقة إضافية.
4. إضافة الطماطم: إذا كنتِ تستخدمين الطماطم، أضيفيها الآن واطهيها حتى تنضج وتصبح لينة.
5. إضافة التوابل: ضعي الفلفل الأسود، الكمون، والبابريكا (إذا رغبت) وامزجي المكونات جيدًا.
6. إضافة البيض: في نفس المقلاة، افتحي البيض برفق فوق السجق والخضار. يمكنكِ إضافة البيض بشكل كامل أو تحريكه قليلاً إذا كنتِ تفضلين البيض المخفوق.
7. الطهي: غطي المقلاة واتركي البيض يطهى لمدة 3-5 دقائق، حسب رغبتك في درجة نضج البيض. إذا كنتِ تحبين البيض أكثر نضجًا، يمكنكِ تركه فترة أطول.
8. التقديم: رشي البقدونس المفروم فوق البيض والسجق قبل التقديم.