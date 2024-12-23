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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

مرأة ومنوعات

وصفة مميزة.. طريقة تحضير البيض بالسجق

بيض بالسجق
بيض بالسجق
نهى هجرس
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البيض بالسجق من الأكلات المميزة التي يفضلها العديد من الأشخاص، ويمكن تحضير البيض بالسجق بخطوات بسيطة ومميزة.

إليكِ طريقة بسيطة ولذيذة لعمل البيض بالسجق:

مكونات البيض بالسجق

4 بيضات

200 جرام سجق (مفروم أو مقطع إلى شرائح)

1 بصلة صغيرة (مفرومة)

1 فص ثوم (مفروم)

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي أو زبدة

1 طماطم (مفرومة، اختياري)

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1/2 ملعقة صغيرة كمون

1/4 ملعقة صغيرة بابريكا (اختياري)

ملح حسب الذوق

بقدونس مفروم (للزينة)


طريقة تحضير البيض بالسجق

1. تسخين المقلاة: سخني الزيت أو الزبدة في مقلاة على نار متوسطة.


2. تحمير السجق: ضيفي السجق المفروم أو الشرائح إلى المقلاة، وقلبيه جيدًا حتى يتحمر ويصبح لونه ذهبيًا.


3. إضافة البصل والثوم: ضيفي البصل المفروم إلى السجق وقلبيه حتى يذبل، ثم أضيفي الثوم المفروم وقلبيه لمدة دقيقة إضافية.


4. إضافة الطماطم: إذا كنتِ تستخدمين الطماطم، أضيفيها الآن واطهيها حتى تنضج وتصبح لينة.


5. إضافة التوابل: ضعي الفلفل الأسود، الكمون، والبابريكا (إذا رغبت) وامزجي المكونات جيدًا.


6. إضافة البيض: في نفس المقلاة، افتحي البيض برفق فوق السجق والخضار. يمكنكِ إضافة البيض بشكل كامل أو تحريكه قليلاً إذا كنتِ تفضلين البيض المخفوق.


7. الطهي: غطي المقلاة واتركي البيض يطهى لمدة 3-5 دقائق، حسب رغبتك في درجة نضج البيض. إذا كنتِ تحبين البيض أكثر نضجًا، يمكنكِ تركه فترة أطول.


8. التقديم: رشي البقدونس المفروم فوق البيض والسجق قبل التقديم.

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