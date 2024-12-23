وصفة مميزة.. طريقة تحضير البيض بالسجق

البيض بالسجق من الأكلات المميزة التي يفضلها العديد من الأشخاص، ويمكن تحضير البيض بالسجق بخطوات بسيطة ومميزة.

إليكِ طريقة بسيطة ولذيذة لعمل البيض بالسجق:

مكونات البيض بالسجق

4 بيضات

200 جرام سجق (مفروم أو مقطع إلى شرائح)

1 بصلة صغيرة (مفرومة)

1 فص ثوم (مفروم)

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي أو زبدة

1 طماطم (مفرومة، اختياري)

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1/2 ملعقة صغيرة كمون

1/4 ملعقة صغيرة بابريكا (اختياري)

ملح حسب الذوق

بقدونس مفروم (للزينة)



طريقة تحضير البيض بالسجق

1. تسخين المقلاة: سخني الزيت أو الزبدة في مقلاة على نار متوسطة.



2. تحمير السجق: ضيفي السجق المفروم أو الشرائح إلى المقلاة، وقلبيه جيدًا حتى يتحمر ويصبح لونه ذهبيًا.



3. إضافة البصل والثوم: ضيفي البصل المفروم إلى السجق وقلبيه حتى يذبل، ثم أضيفي الثوم المفروم وقلبيه لمدة دقيقة إضافية.



4. إضافة الطماطم: إذا كنتِ تستخدمين الطماطم، أضيفيها الآن واطهيها حتى تنضج وتصبح لينة.



5. إضافة التوابل: ضعي الفلفل الأسود، الكمون، والبابريكا (إذا رغبت) وامزجي المكونات جيدًا.



6. إضافة البيض: في نفس المقلاة، افتحي البيض برفق فوق السجق والخضار. يمكنكِ إضافة البيض بشكل كامل أو تحريكه قليلاً إذا كنتِ تفضلين البيض المخفوق.



7. الطهي: غطي المقلاة واتركي البيض يطهى لمدة 3-5 دقائق، حسب رغبتك في درجة نضج البيض. إذا كنتِ تحبين البيض أكثر نضجًا، يمكنكِ تركه فترة أطول.



8. التقديم: رشي البقدونس المفروم فوق البيض والسجق قبل التقديم.